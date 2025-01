Pregled - šport, 24. 1. (petek)

ZAGREB - Slovenska moška rokometna reprezentanca je na drugi tekmi drugega dela svetovnega prvenstva na Hrvaškem, Danskem in Norveškem v Zagrebu izgubila proti Egiptu s 25:26 in zapravila vse možnosti, da se uvrsti v četrtfinale. V tej skupini so Hrvati z 32:26 ugnali Islandijo, Argentinci pa s 30:26 Zelenortske otoke. V četrtfinale sta se iz skupine 3 uvrstili Portugalska in Brazilija.

ZAO - Najboljša smučarska skakalka lanske zime Nika Prevc je v japonskem Zau prišla do svoje 12. zmage na tekmah svetovnega pokala. Zmaga ji je spet prinesla rumeno majico vodilne v svetovnem pokalu. V finalu sta od četverice Slovenk nastopili še Ema Klinec, ki je bila danes 13., in Taja Bodlaj, ki je zasedla 19. mesto.

ANTERSELVA - Slovenski biatlonec Jakov Fak je na sprintu za svetovni pokal v Anterselvi zasedel šesto mesto in dosegel najboljšo posamično uvrstitev v sezoni. Novo zmago je na 10-kilometrski razdalji dosegel Norvežan Tarjei Boe, ki je po tekmi napovedal upokojitev po koncu tekmovalnega obdobja. Od Slovencev je točke osvojil še Miha Dovžan na 34. mestu.

KITZBÜHEL - Marco Odermatt je zmagal na superveleslalomu za svetovni pokal alpskih smučarjev v slovitem Kitzbühlu. Zahtevno preizkušnjo s številnimi padci je uspešno preživel Miha Hrobat, ki je na tekmi osvojil 18. mesto. Slovenec je imel celo najhitrejši zadnji odsek. Rok Ažnoh je prvi tekmovalni nastop na progi Streif končal kot 42.

OBERSTDORF - Slovenski smučarski skakalec Domen Prevc je v kvalifikacijah za prvo tekmo svetovnega pokala v poletih v nemškem Oberstdorfu zasedel drugo mesto. Najboljši je bil Norvežan Johann Andre Forfang, ki je Prevca prehitel za vsega 0,1 točke. Na tekmo so se uvrstili še Anže Lanišek kot šesti, Timi Zajc kot 14. in Lovro Kos kot 27.

SARAJEVO - Slovenska ženska namiznoteniška reprezentanca je v Sarajevu v kvalifikacijah za nastop na evropskem prvenstvu, ki bo od 12. do 19. oktobra v Zadru, z zmago začela drugi del tekmovanja. V prvem krogu skupine 2 je v še eni izenačeni tekmi s 3:2 premagala Norveško.

MELBOURNE - Slovenski gluhi teniški igralec Marino Kegl v avstralskem Melbournu tretjič v karieri nastopa na turnirju za grand slam v konkurenci gluhih igralcev. Drugi nosilec se je na peti celini že uvrstil v polfinale, potem ko je v četrtfinalu porazil domačina Glena Flindella s 6:2 in 6:3.

MURSKA SOBOTA - Slovenski nogometni prvoligaš Mura se je po približno polletnem sodelovanju razšel z ameriškim poslovnežem Georgeem Junčajem, so potrdili v klubi iz Murske Sobote. Junčaj je lani poleti prevzel večinski delež podjetja Nogometni management Mura d.o.o., v klubu pa so v zadnjih tednih ugotovili, da se vizije o prihodnosti kluba precej razlikujejo.

LJUBLJANA - Slovenska antidopinška agencija je v četrtek zagnala mobilno in spletno aplikacijo Preveri zdravilo, namenjeno športnikom, da lahko pred zaužitjem zdravil preverijo, ali ta vsebujejo prepovedane snovi v športu. Povezava do aplikacije je dosegljiva tudi na spletni strani Sloado.

MELBOURNE - Italijanski teniški zvezdnik Jannik Sinner je v drugem polfinalu odprtega prvenstva Avstralije gladko, s 7:6, 6:2 in 6:2 premagal Američana Bena Sheltona. Prvi nosilec in branilec naslova se bo v finalu pomeril z drugim nosilcem, Nemcem Alexandrom Zverevom. Ta je v prvem polfinalu hitro napredoval, potem ko je njegov tekmec Srb Novak Đoković dvoboj po izgubljenem prvem nizu predal.

OKLAHOMA - Košarkarji Dallasa, za katere že vse od božiča zaradi poškodbe ne igra slovenski as Luka Dončić, so v severnoameriški ligi NBA slavili presenetljivo zmago. Mavericks so tokrat v gosteh s 121:115 premagali najboljšo ekipo zahoda, Oklahoma City Thunder, in ji prizadejali komaj tretji domači poraz v sezoni.

SEATTLE - Ruski zvezdnik v elitnem severnoameriškem hokejskem prvenstvu Aleksander Ovečkin je ob zmagi svojih Washington Capitals proti Seattle Kraken (3:0) dosegel 875. gol v karieri v ligi NHL in 22. v sezoni. Zdaj ga loči 20 golov, da bo presegel mejnik Wayna Gretzkyja (894) za rekord lige NHL.