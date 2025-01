Pregled - svet, 24. 1. (petek)

MOSKVA/KIJEV - Ruski predsednik Vladimir Putin je sporočil, da je pripravljen na pogovore z ameriškim kolegom Donaldom Trumpom o vojni v Ukrajini, Trumpa pa je označil za pragmatično osebo. Kijev je v odzivu znova posvaril pred pogajanji brez sodelovanja Ukrajine in Evrope. Potem ko je Trump v četrtek dejal, da bi se vojna v primeru znižanja cen nafte nemudoma končala, pa je Putin tako kot pred tem Kremelj menil, da konflikt v Ukrajini ni odvisen od cen nafte.

WASHINGTON - Ameriški predsednik Donald Trump je v četrtek podpisal izvršni ukaz o objavi vseh dokumentov, ki zadevajo atentat na predsednika Johna F. Kennedyja leta 1963, kakor tudi atentata na njegovega brata Roberta Kennedyja in borca za državljanske pravice Martina Luthra Kinga mlajšega. Dokumenti o ubitem predsedniku bi morali biti glede na zakon iz leta 1992 objavljeni do leta 2017, a sta Trump in Joe Biden objavo zadržala.

ANKARA - EU je pripravljena postopoma omiliti sankcije proti Siriji, če bodo tamkajšnje oblasti delovale v pravi smeri, je med obiskom v Turčiji napovedala visoka zunanjepolitična predstavnica EU Kaja Kallas. Po pričakovanjih bodo o načrtu rahljanja sankcij v ponedeljek razpravljali zunanji ministri članic EU.

SRBIJA - V srbski prestolnici in drugod po Srbiji se je zbralo na tisoče ljudi, ki so se odzvali na poziv študentov k splošni stavki in protestom, ki potekajo od novembrskega zrušenja nadstreška na železniški postaji v Novem Sadu. Stavki so se med drugim pridružile restavracije, zasebna podjetja, tehnološki sektor, nevladne organizacije in kinematografi ter največji neodvisni mediji. V Beogradu je voznica z avtomobilom zbila in poškodovala protestnico.

ZAGREB - Na Hrvaškem je potekal bojkot trgovin zaradi previsokih cen, pozivi h kateremu so se začeli konec prejšnjega tedna na družbenih omrežjih, nato pa so ga podprli tudi potrošniška združenja, sindikati in številni politiki, med njimi celo iz vladajoče stranke HDZ. Po podatkih davčne uprave je bilo število izdanih davčno potrjenih računov v maloprodaji v primerjavi s predhodnim petkom manjše za 43 odstotkov, skupna vrednost računov pa za 50 odstotkov.

ŽENEVA - Svetovna zdravstvena organizacija (WHO) bo znižala stroške in ponovno pretehtala, kateri zdravstveni programi bi morali imeti prednost, potem ko je novi ameriški predsednik Donald Trump napovedal umik ZDA iz organizacije, je v četrtek v internem dopisu osebju zapisal generalni direktor WHO Tedros Adhanom Ghebreyesus.

KIJEV - Ruski napadi z brezpilotnimi letalniki so pri Kijevu po podatkih lokalnih oblasti terjali tri smrtne žrtve, so sporočile lokalne oblasti. O obsežnem ukrajinskem napadu z droni so poročali tudi iz Rusije, kjer je ukrajinska vojska lastnih navedbah napadla rafinerijo nafte, objekt termoelektrarne in tovarno mikroelektronike. Kijev je še sporočila, da je od Rusije prejel več kot 700 trupel vojakov, ki so umrli na bojiščih.

BUDIMPEŠTA - Madžarski premier Viktor Orban je postavil pogoje, pod katerimi bi Budimpešta privolila v podaljšanje sankcij EU proti Rusiji, rok za kar se izteče 31. januarja. Kot je dejal v pogovoru za madžarski radio, zahteva obnovitev tranzita ruskega plina prek Ukrajine in zagotovila, da ne bo prepovedi tranzita nafte. Tretji pogoj pa je, da plinovod Turški tok ne bo napaden.

BERLIN - V Nemčiji je odmevalo poročanje medijev, da je vodja krščanskih demokratov (CDU) Friedrich Merz v četrtek ob napovedi zaostritve migracijske politike za zaprtimi vrati nakazal tudi pripravljenost na sodelovanje s skrajno desno Alternativo za Nemčijo (AfD). To je poželo kritike Zelenih in socialdemokratov, po drugi strani pa pohvalo AfD.

WASHINGTON - Predsednik ZDA Donald Trump je s prvo damo Melanio obiskal Severno Karolino, ki jo je lani prizadel orkan Helene. Obisk območij, ki so jih prizadele naravne nesreče, pa je nato nadaljeval še v Kaliforniji. Na svoji poti je nizal kritike na račun zvezne agencije za posredovanje v naravnih nesrečah (Fema) in napovedal podpis izvršnega ukaza o prenovi ali morebiti celo odpravi agencije.

WASHINGTON - Ameriški predsednik Donald Trump je v drugem delu intervjuja za televizijo Fox News, objavljenem v četrtek, označil carine kot pomembno orodje ZDA proti Kitajski. Kot je dodal, si jih sicer ne želi uporabiti, odnose s kitajskim predsednikom Xi Jinpingom pa je opisal kot dobre in prijateljske. Naznanil je tudi načrt, da namerava znova stopiti v stik s severnokorejskim voditeljem Kim Jong-unom.

WASHINGTON - V ZDA so od ponedeljka, ko je na položaj predsednika zaprisegel Donald Trump, aretirali 538 migrantov, več sto so jih izgnali, je v četrtek sporočila tiskovna predstavnica predsednika Karoline Leavitt. To je označila kot največjo množično deportacijo v zgodovini.

HAAG - Organizacija Novinarji brez meja (RSF) je sporočila, da je zaradi zatiranja novinarjev v Belorusiji pri Mednarodnem kazenskem sodišču (ICC) vložila pritožbo. Hkrati je glavnega tožilca ICC Karima Khana pozvala, naj razišče domnevne zločine proti človeštvu v Belorusiji, kjer oblasti po mnenju organizacije sistematično preganjajo novinarje.

WASHINGTON - Ameriški predsednik Donald Trump je v četrtek med drugim podpisal izvršna ukaza o spodbujanju razvoja umetne inteligence in o spodbujanju ameriške vloge v industriji kriptovalut. Med podpisovanjem je novinarjem dejal, da ga kritike milijarderja Elona Muska glede vlaganj v umetno inteligenco ne motijo.

WASHINGTON - Ameriški senat je v četrtek s 74 glasovi za in 25 proti potrdil Johna Ratcliffa na položaj direktorja obveščevalne agencije Cia. Nekdanji kongresnik je med zaslišanji pred potrditvijo zagotovil, da ne bo mešal politike in obveščevalnih dejavnosti ter ne bo zaposloval ali odpuščal ljudi glede na njihovo zvestobo predsedniku Donaldu Trumpu.

WASHINGTON - Ameriški predsednik Donald Trump je pred napovedanim zborovanjem nasprotnikov pravice do splava v Washingtonu pomilostil 23 aktivistov, ki so bili obsojeni zaradi blokiranja dostopa do klinik za splav. Trump je ob podpisu pomilostitev v Beli hiši novinarjem povedal, da si to šteje v veliko čast.

PARIZ - Sodišče je v četrtek Pakistanca Zaherja Mahmuda obsodilo na 30 let zapora, ker je leta 2020 pred nekdanjim uredništvo satirične revije Charlie Hebdo s sekačem za meso skušal umoriti dve osebi. Uredništvo revije sicer v času napada ni več domovalo v stavbi, pred katero je 29-letnik izvedel napad.

BELFAST/DUBLIN - Zaradi neurja Eowyn so v delih Združenega kraljestva in na Irskem danes odpovedali lete ter več trajektnih in železniških povezav. Več sto tisoč gospodinjstev je bilo brez elektrike. Rdeče opozorilo je veljala za Škotsko in Irsko, od koder so poročali o smrtni žrtvi. Manj stroga opozorila so veljala v drugih delih Velike Britanije.

KABUL - Zahteva tožilca Mednarodnega kazenskega sodišče (ICC) Karima Khana po izdaji nalogov za prijetje predstavnikov talibanskih oblasti je politično motivirana in odraz dvojnih meril, so sporočili v Kabulu. Sodišču med drugim očitajo zatiskanje oči pred zločini, ki so jih v Afganistanu zagrešile tuje sile.