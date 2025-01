Hutijevci v Jemnu zajeli osebje ZN za talce

Sana, 24. januarja - Jemenski hutijevci so v četrtek zajeli za talce osebje Združenih narodov v Jemnu, so danes sporočili iz urada stalnega koordinatorja Združenih narodov za Jemen, pri čemer niso navedli števila. Hutijevci so junija lani že pridržali 13 članov osebja ZN. Organizacija uporniško skupino poziva k takojšnji in brezpogojni izpustitvi vseh talcev.