Študenti DOBA Fakultete s peticijo nad predlog zakona o visokem šolstvu

Ljubljana, 24. januarja - Študenti DOBA Fakultete so danes ministrstvu za visoko šolstvo, znanost in inovacije predali peticijo proti predlogu zakona o visokem šolstvu. Med drugim opozarjajo, da predlog podaljšuje čas študija za izredne študente. Na ministrstvu so pojasnili, da želijo s spremembo za vse študente poenotiti število ur predavanj, vaj in obveznosti.