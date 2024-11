Zagovornik s priporočili za boljši osnutek zakona o visokem šolstvu

Ljubljana, 5. novembra - Zagovornik načela enakosti se je odzval na osnutek zakona o visokem šolstvu. Posamezne določbe in pojmi v osnutku so premalo jasni, več pozornosti pa je treba nameniti tudi področju invalidnosti, zato ministrstvu za visoko šolstvo, znanost in inovacije priporoča izboljšave z vidika varstva pred diskriminacijo in zagotavljanja enakih možnosti.