V Srbiji množični shodi s pozivi k splošni stavki

Beograd, 24. januarja - V Srbiji danes potekajo novi množični shodi ob akciji "Splošna stavka" v organizaciji študentov. Ti na ulicah vztrajajo že več kot dva meseca, njihov poziv k državljanski nepokorščini pa so podprli številni sindikati in podjetniki. Mediji, ki so se pridružili akciji, poročajo samo o stavki in protestih.