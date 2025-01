Študenti v Srbiji pozvali k splošni stavki

Beograd, 22. januarja - Študenti v Srbiji so danes pozvali državljane, naj se v petek pridružijo splošni stavki. Po državi se medtem nadaljujejo študentski protesti in zasedbe fakultet zaradi tragedije na novosadski železniški postaji. Pouk so ta teden odpovedale tudi številne šole, stavko pa je že pred današnjim pozivom napovedalo več sindikatov, poročajo srbski mediji.