Na dogodku o stanovanju kot osnovni človekovi pravici

Ljubljana, 24. januarja - V Sloveniji in tudi drugje po Evropi se soočamo s stanovanjsko krizo, ki jo poleg najranljivejših skupin vse bolj občuti tudi srednji sloj. K reševanju tega problema bi država morala pristopiti celostno, svoje bi lahko prispevala tudi EU. Stanovanje mora biti pravica, in ne luksuz, so se strinjali govorci na razpravi Z Evropo do stanovanja.