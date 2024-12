Sobodajalci kritični do izhodišč za nepremičninski davek

Izola, 24. decembra - V Združenju sobodajalcev so kritični do izhodišč za nepremičninski davek. V luči predloga novele zakona o gostinstvu, ki za sobodajalce uvaja splošno omejitev dejavnosti, zahtevajo, da so sobodajalci oproščeni plačila nepremičninskega davka za čas, ko ne morejo opravljati dejavnosti zaradi administrativnih prepovedi.