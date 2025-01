Wolt Slovenija po nedavni stavki na srečanju z dostavljavci

Ljubljana, 24. januarja - Po opozorilni stavki več kot 30 pogodbenih dostavljavcev prejšnji teden so se predstavniki podjetja Wolt Slovenija ta teden sestali z nekaterimi dostavnimi partnerji iz Maribora. "Na podlagi pogovora in informacij, ki smo jih prejeli, bomo poskusili najti rešitev, predvsem na področju sezonske dostave," so danes sporočili iz podjetja.