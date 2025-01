Woltovi dostavljavci v Mariboru z opozorilno stavko

Maribor, 16. januarja - Več kot 30 pogodbenih dostavljavcev podjetja Wolt se je popoldne zbralo na opozorilni stavki na mariborskem trgu Leona Štuklja. Zahtevali so izboljšanje plačila in regulacijo novih zaposlitev, so poročali mediji. Odziv pričakujejo še ta teden, če ustreznih sprememb ne bo, bodo stopnjevali stavkovne dejavnosti.