Ginekolog, pediater in patronažna sestra za domnevno krajo otrok v bolnišnicah izvedeli iz medijev

Ljubljana, 23. januarja - Preiskovalna komisija o domnevno ukradenih otrocih v porodnišnicah med letoma 1965 in 1991 je kot priče zaslišala ginekologa Elka Borka, pediatra Emilijana Milana Strojana in patronažno sestro Majdo Nešić, ki so v tem obdobju delali v mariborski oz. novomeški bolnišnici. Vsi so zatrdili, da so o domnevno ukradenih otrocih prvič slišali iz medijev.