Pred preiskovalno komisijo DZ tri pričanja o domnevno ukradenih otrocih

Ljubljana, 12. decembra - Preiskovalna komisija DZ o ugotavljanju in oceni dejanskega stanja o domnevno ukradenih otrocih, do česar naj bi v slovenskih porodnišnicah prihajalo med letoma 1965 in 1991, je danes na delno zaprti seji nadaljevala delo z zaslišanjem treh prič, med njimi Zikrete Remar in Monike Naglič. Obe si želita izvedeti resnico o hčerki oz. sestri dvojčici.