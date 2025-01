Po mnenju sindikata kadrovske težave v trgovini predvsem posledica prenizkih plač

Ljubljana, 23. januarja - Težave pri pridobivanju in zadrževanju ustreznega kadra izhajajo predvsem iz prenizkih plač in pogojev dela, so danes poudarili v Sindikatu delavcev trgovine Slovenije. S tem so se odzvali na opozorila in predloge rešitev za slabo stanje v panogi, ki jih je Trgovinska zbornica Slovenije (TZS) ta teden predstavila ministru za delo Luki Mescu.