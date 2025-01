Trgovci ministra Mesca opozorili na pomanjkanje kadra

Ljubljana, 22. januarja - Člani upravnega odbora Trgovinske zbornice Slovenije (TZS) so na torkovi seji gostili ministra za delo Luko Mesca. Opozorili so ga, da trgovska panoga v razmerah stagnacije prihodkov od vlade pričakuje hitre in odločne ukrepe, ki bodo razbremenili gospodarstvo ter olajšali iskanje usposobljenih kadrov in njihovo zaposlovanje.