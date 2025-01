Pregled - šport, 22. 1. (sreda)

ZAGREB - Slovenska moška rokometna reprezentanca je na prvi tekmi drugega dela svetovnega prvenstva na Hrvaškem, Danskem in Norveškem v Zagrebu premagala Argentino s 34:23. Žal je zaradi poškodbe do konca prvenstva ostala brez Nejca Cehteta.

LJUBLJANA - Odbojkarice Calcita Volleyja so izpustile lepo priložnost, da bi v četrti sezoni dosegle prvo zmago v ligi prvakinj in si z njo zagotovile tudi nadaljevanje v evropskih tekmovanjih, natančneje v pokalu Cev. Na tekmi šestega kroga proti Portu so že vodile z 2:0 v nizih in bile v tretjem le štiri točke oddaljene od zmage, a je nato prišlo do preobrata, tako da so se zmage in tretjega mesta v skupini C veselile igralke portugalske ekipe.

LYON - Košarkarji Cedevite Olimpije so v 16. krogu evropskega pokala izgubili na gostovanju pri francoski ekipi Bourg-en-Brese, kar pomeni, da si bodo morali uvrstitev v končnico izboriti v zadnjih dveh krogih rednega dela. Gostitelji so bili boljši s 87:82. Ljubljančani bodo naslednji teden gostili Valencio, ki že ima zagotovljeno prvo mesto v skupini, 5. februarja pa jih čaka gostovanje v Hamburgu, ki nima več možnosti za uvrstitev v izločilne boje.

LJUBLJANA - Hokejisti Olimpije Ljubljane so v tekmi 43. kroga lige ICEHL izgubili s celovškim klubom KAC s 3:6.

TAŠKENT - Nekdanji reprezentant in selektor slovenske nogometne reprezentance Srečko Katanec ni več selektor Uzbekistana. Zaradi težav z zdravjem je izpustil reprezentančne priprave v Katarju in nato sporočil, da sporazumno zaradi tega zapušča svoj položaj, so objavili na spletni strani uzbekistanske nogometne zveze.

LJUBLJANA - Nogometaši Paris Saint-Germaina so v derbiju 7. kroga ligaškega dela lige prvakov po preobratu premagali Manchester City s 4:2. Kljub temu pred zadnjim krogom oba velikana trepetata za uvrstitev do 24. mesta, kar prinaša dodatni tekmi za osmino finala. Nemški Leipzig je dosegel prvo zmago, potem ko je premagal Sporting iz Lizbone z 2:1. Prvega od dveh golov za nemško ekipo je dosegel slovenski zvezdnik Benjamin Šeško. Leipzig je že pred tem ostal brez možnosti za uvrstitev v izločilne boje.

MELBOURNE - Na uvodnem teniškem grand slama v Melbournu so znani vsi polfinalisti. V sredo sta v četrtfinalu zmagala italijanski branilec naslova Jannik Sinner in Američan Ben Shelton, ki se bosta za preboj v polfinalu pomerila med seboj. Že v torek sta bila v četrtfinalu uspešna srbski zvezdnik Novak Đoković in Nemec Alexander Zverev. Belorusinji Arini Sabalenka, ki upa, da bo postala prva igralka po Martini Hingis s tremi zaporednimi zmagami na odprtem teniškem prvenstvu Avstralije, in Španki Pauli Badosa sta se pridružili še Američanka Madison Keys in Iga Poljakinja Swiatek.