Pregled - svet, 22. 1. (sreda)

FRANKFURT - V nemškem kraju Aschaffenburg jugovzhodno od Frankfurta sta bila v napadu z nožem ubita moški in dveletni otrok, še dva človeka sta bila huje ranjena, je sporočila policija. V bližini kraja napada so pridržali 28-letnega Afganistanca, ki ga sumijo, da je izvedel napad. Preiskovalci po navedbah oblasti na Bavarskem niso našli dokazov, da bi bil motiv za napad povezan z ekstremnim islamizmom, bolj verjetno naj bi šlo za duševno bolezen.

RAMALA - Izraelska vojska drugi dan nadaljuje obsežno operacijo v Dženinu na zasedenem Zahodnem bregu. Po podatkih palestinskega ministrstva za zdravje so izraelske sile vdrle v številne hiše v Dženinu, doslej pa so v okviru operacije ubile najmanj deset ljudi, še 40 je bilo ranjenih. Nasilje na zasedenem Zahodnem bregu se je zaostrilo po izbruhu spopadov v Gazi 7. oktobra 2023, ki so se končala v nedeljo s sklenitvijo dogovora o prekinitvi ognja.

WASHINGTON/PEKING - Ameriški predsednik Donald Trump je v torek tudi Evropski uniji zagrozil s carinami, ki so po njegovih besedah edini način za odpravo trgovinskih nesorazmerij med ZDA in EU. Nakazal je še, da bi lahko desetodstotne carine na uvoz iz Kitajske začele veljati že 1. februarja, ko napoveduje tudi uvedbo carin za Mehiko in Kanado. V Pekingu so v odzivu na Trumpove grožnje sporočili, da bo Kitajska branila svoje nacionalne interese.

PARIZ - Francoski predsednik Emmanuel Macron ter nemški kancler Olaf Scholz sta se sestala ob 62. obletnici podpisa Elizejske pogodbe in sporočila, da morata njuni državi delovati skupaj za močno Evropo. V luči napovedi Donalda Trumpa po ponedeljkovi inavguraciji je Scholz ocenil, da bo novi ameriški predsednik, ki Evropski uniji grozi s carinami, vsekakor predstavljal izziv za Evropo.

BRUSELJ - Visoka zunanjepolitična predstavnica EU Kaja Kallas se je strinjala z očitki novega ameriškega predsednika ZDA na račun evropskih držav, ki da premalo sredstev namenjajo obrambi. Kot je poudarila, je treba vojaške izdatke zvišati tudi zaradi nevarnosti ruskega napada. ZDA morajo po besedah Kallas ostati najmočnejša zaveznica Evrope, ob tem pa je pozvala še k sklenitvi novega obrambnega sporazuma z Združenim kraljestvom.

STRASBOURG - Če želi Evropa preživeti, se mora oborožiti, je v predstavitvi prednostnih nalog poljskega predsedovanja Svetu EU v Evropskem parlamentu poudaril poljski premier Donald Tusk. Evropa mora po njegovem mnenju prevzeti odgovornost za svojo lastno varnost in radikalno povečati izdatke za obrambo. Na področju ekonomske varnosti se je zavzel za "veliko kampanjo deregulacije".

WASHINGTON/MOSKVA - Novi ameriški predsednik Donald Trump je ruskega voditelja Vladimirja Putina pozval k pogajanjem in sklenitvi dogovora, ki bi končal vojno v Ukrajini. Ob tem je v zapisu na svojem družbenem omrežju Truth Social zagrozil Rusiji z uvedbo novih sankcij in carin, če do tega ne bo prišlo kmalu. Moskva medtem vidi okno priložnosti za pogajanja in sklepanje dogovorov z novo ameriško administracijo.

DAVOS - Za preprečitev novih ruskih napadov na Ukrajino po morebitni sklenitvi dogovora o prekinitvi ognja bi bil potreben kontingent z najmanj 200.000 pripadniki evropskih mirovnih sil, je v torek na Svetovnem gospodarskem forumu (WEF) menil ukrajinski predsednik Volodimir Zelenski, ki se je v švicarskem Davosu srečal z voditelji Izraela, Azerbajdžana, Južne Afrike in Katarja.

MOSKVA/HARKOV - Ruskim oboroženim silam je po lastnih navedbah uspelo prevzeti nadzor nad vasjo Zapadne na zahodnem bregu reke Oskil, ki je bila dolgo časa frontna črta med vojskama v regiji Harkov na severovzhodu Ukrajine, je sporočilo rusko obrambno ministrstvo. Regija je že od začetka vojne pod stalnim obstreljevanjem, v zadnjih 24 urah je bilo tam ranjenih deset civilistov.

DAVOS - Generalni sekretar ZN Antonio Guterres se je na Svetovnem gospodarskem forumu (WEF) zavzel za reformo institucij za soočenje z izzivi 21. stoletja. Ponovil je, da se svet poleg jedrske grožnje sooča z dvema eksistencialnima grožnjama, in sicer s podnebnimi spremembami in nenadzorovano širitvijo umetne inteligence. Hkrati je pohvalil prispevek predsednika ZDA Donalda Trumpa pri prekinitvi ognja v Gazi.

DAVOS - Odločitev novega ameriškega predsednika Donalda Trumpa, da ZDA odstopijo iz pariškega podnebnega sporazuma, ne bo upočasnila svetovnega zagona naložb v obnovljivo energijo, so prepričani pri Svetovni meteorološki organizaciji (WMO), ki deluje pod okriljem Združenih narodov. Ob tem verjamejo v nadaljnje sodelovanje ZDA pri vzpostavitvi sistemov zgodnjega opozarjanja na ekstremne vremenske pojave.

WASHINGTON - Zvezno pravosodno ministrstvo ZDA je državnim in lokalnim oblastem po vsej državi poslalo okrožnice, ki vsebujejo grožnjo s kazenskim pregonom vsakega uradnika, ki se bo upiral ukrepom za aretacije in izgon nezakonitih priseljencev. Predsednik Donald Trump je ob tem namenil ostro kritiko washingtonski škofinji Mariann Edgar Budde, ki ga je med torkovo mašo po njegovi inavguraciji pozvala k usmiljenju v odnosu do priseljencev in oseb LGBTQ.

BRUSELJ - Belgijsko sodišče je zavrnilo tožbo proti predsednici Evropske komisije Ursuli von der Leyen v povezavi z izmenjevanjem sporočil s farmacevtskim podjetjem Pfizer v času naročanja cepiv proti covidu-19, je v torek sporočil njen odvetnik. Pritožba se je osredotočala na izmenjavo sporočil med von der Leyen in izvršnim direktorjem Pfizerja Albertom Bourlo pred eno največjih kupčij glede nakupa cepiv proti covidu-19 na vrhuncu pandemije.

DUBLIN - Irski parlament v nasprotju s prvotnimi načrti ni izvolil Micheala Martina za novega premierja in ni potrdil sestave njegove nove vlade. V parlamentu je izbruhnil kaos, potem ko je opozicija blokirala glasovanje in izsilila preložitev zasedanja zaradi spora o sedežnem redu in dodeljenem času za nagovore v parlamentu. Po pričakovanjih naj bi novega premierja in vlado kljub zapletom potrdili v četrtek.

BEOGRAD - Študenti v Srbiji so pozvali državljane, naj se v petek pridružijo "splošni državljanski nepokorščini" ter naj ne hodijo v službo, ne nakupujejo in opravljajo drugih vsakodnevnih dejavnosti. Po državi se medtem nadaljujejo študentski protesti in zasedbe fakultet zaradi tragedije na novosadski železniški postaji novembra lani. Pouk so ta teden odpovedale tudi številne šole, stavko pa je že pred današnjim pozivom napovedalo več sindikatov.

BEOGRAD/ZAGREB - Pet hrvaških predstavnic nevladnih organizacij, ki so v Beogradu sodelovale na delavnicah v organizaciji Erste Stiftung, je dobršen del noči preživelo na policijski postaji v Beogradu. Po večurnem zasliševanju jih je policija deportirala iz Srbije in jim za eno leto prepovedala vstop v državo. Hrvaški zunanji minister Gordan Grlić Radman je napovedal, da bodo Srbiji zaradi incidenta poslali protestno noto.

LUXEMBOURG - Javnofinančni primanjkljaj v območju z evrom je v tretjem četrtletju lani znašal 2,6 odstotka, v EU pa 2,9 odstotka. To je 0,5 in 0,4 odstotne točke manj kot v drugem četrtletju. Javni dolg je v evrskem območju znašal 88,2 odstotka in v EU 81,6 odstotka BDP, oboje je enako kot v predhodnem četrtletju, je objavil Eurostat.