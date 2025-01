Planinska založba praznuje 130 let Planinskega vestnika in izid knjige Mojstranške veverice

Mojstrana, 22. januarja - Planinska založba je danes v Mojstrani predstavila novo knjigo Mojstranške veverice o plezalnih legendah 60. in 70. let prejšnjega stoletja. Njim je posvečena tudi januarska številka revije Planinski vestnik, najstarejše še izhajajoče slovenske revije, ki bo 8. februarja praznovala 130 let.