Priznanji častni član PZS alpinistoma Mariji in Andreju Štremfelj

Novo mesto, 7. decembra - Planinska zveza Slovenije (PZS) je danes v Novem mestu podelila najvišja priznanja organizacije. Priznanje častnih članov PZS je šlo v roke alpinistoma Mariji in Andreju Štremfelj, zlati častni znak PZS pa dvakratni olimpijski prvakinji v športnem plezanju Janji Garnbret in njenemu trenerju Romanu Krajniku, so sporočili iz PZS.