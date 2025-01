Brnabić zagrozila stavkajočim srbskim študentom z izgubo pravice do brezplačnega študija

Beograd, 21. januarja - Predsednica srbske skupščine Ana Brnabić je danes stavkajoče študente opozorila, da bi v primeru nadaljevanja blokad fakultet lahko izgubili pravico do brezplačnega študija in bivanja v študentskih domovih ter da bi fakultete lahko privedli do finančne blokade in bankrota, poroča hrvaška tiskovna agencija Hina.