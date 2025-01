Pregled - šport, 21. 1. (torek)

LJUBLJANA - Nogometaši Atletica Madrida, kjer igra Jan Oblak, so 7. krogu lige prvakov proti Bayerju zmagali z 2:1. Crvena zvezda Timija Maxa Elšnika in Vanje Drkušića je izgubila proti PSV Eindhovnu z 2:3, Slovan Bratislava Kenana Bajrića proti Stuttgartu z 1:3, Sturm Arjana Malića, Jona Gorenca Stankovića in Tomija Horvata pa v gosteh pri Atalanti z 0:5. Barceloni je s 5:4 pripadla drama v gosteh pri Benfici, Liverpool pa je proti Lillu ohranil stoodstoten izkupiček z zmago z 2:1.

LJUBLJANA - Slovenska predstavnika v alpski hokejski ligi sta bila polovično uspešna. Jeseničani so v Sisku doživeli drugi poraz na zadnjih treh tekmah, Celjani pa so v gosteh premagali mlado zasedbo Salzburga z 2:1.

KRONPLATZ - Novozelandka Alice Robinson je zmagovalka veleslaloma za svetovni pokal alpskih smučark na smučišču Kronplatz. Robinson je četrto zmago med elito osvojila kot peta po prvi vožnji. V finalu je bila najhitrejša ter je slavila po napakah tekmic. Slovenski finalistki Neja Dvornik in Ana Bucik Jogan sta tekmo končali na 16. oziroma 25. mestu.

LOS ANGELES - Hokejisti Los Angeles Kings so po daljši turneji in tekmah v gosteh končno zaigrali doma pred domačimi navijači, a doživeli visok poraz. S 5:1 so jih premagali gosti iz Pittsburgha Penguins. Pingvini so povsem prevladovali na tekmi. Kapetan kraljev Anže Kopitar je sodeloval pri edinem zadetku kraljev ter vpisal 31. podajo v sezoni.

MELBOURNE - Srb Novak Đoković v Melbournu ostaja v igri za rekorden 25. naslov na turnirjih za grand slam, Belorusinja Arina Sabalenka pa lahko še naprej upa, da bo postala prva igralka po Martini Hingis s tremi zaporednimi zmagami na odprtem teniškem prvenstvu Avstralije. Desetkratni zmagovalec Melbourna, 37-letni Đoković, je v težko pričakovanem četrtfinalu drugič zapored premagal šestnajst let mlajšega Carlosa Alcaraza. Pred tem mu je mero vzel tudi v finalu olimpijskih iger v Parizu.