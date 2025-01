Pregled - svet, 21. 1. (torek)

WASHINGTON - Novi predsednik ZDA Donald Trump je po ponedeljkovi inavguraciji podpisal vrsto izvršnih odredb in pravno zavezujočih izvršnih ukazov. Ukrepi zajemajo vse od odprave politik njegovega predhodnika Joeja Bidna in ukinitve pravice do državljanstva z rojstvom v ZDA do uvedbe izrednih razmer na meji z Mehiko in pomilostitve napadalcev na kongres 6. januarja 2021. Poleg tega je ZDA umaknil iz pariškega podnebnega sporazuma in Svetovne zdravstvene organizacije (WHO), začasno prepovedal zaposlovanje v vladi in razglasil več latinskoameriških kartelov za tuje teroristične organizacije.

WASHINGTON/BRUSELJ - Predsednica Evropske komisije Ursula von der Leyen je na Svetovnem gospodarskem forumu (WEF) povedala, da Evropa ostaja zavezana pariškemu podnebnemu sporazumu. Odločitev novega predsednika ZDA Donalda Trumpa, da svojo državo znova umakne iz pariškega podnebnega sporazuma, skrbi tudi znanstvenike. Von der Leyen je povedala še, da bo EU v prihodnjih odnosih z ZDA pragmatična, a se bo držala svojih načel.

WASHINGTON/PEKING - Kitajska si želi pri razreševanju trgovinskih vprašanj sodelovati z ZDA, je Peking sporočil ob nastopu novega predsednika ZDA Donalda Trumpa, ki napoveduje nove carine na uvoz iz Kitajske. Je pa bilo kitajsko zunanje ministrstvo ob tem kritično do več prvih ukrepov novega ameriškega predsednika, vključno z izstopom iz pariškega podnebnega sporazuma in Svetovne zdravstvene organizacije (WHO).

WASHINGTON/OTTAWA/CIUDAD DE MEXICO - Novi predsednik ZDA Donald Trump je v izvršnih ukazih po ponedeljkovi inavguraciji napovedal uvedbo 25-odstotnih carin na uvoz iz Kanade in Mehike s 1. februarjem. Kanadski premier Justin Trudeau je sporočil, da je Kanada pripravljena odgovoriti na morebitno sprejetje carin, mehiška predsednica Claudia Sheinbaum pa je poudarila pomen ohranjanja mirne in trezne glave ob Trumpovih napovedih.

DAVOS - Sodelovanje med Evropo in ZDA je bistveno za mir in varnost ter predstavlja gonilo uspešnega gospodarskega razvoja, je na Svetovnem gospodarskem forumu (WEF) dejal nemški kancler Olaf Scholz. Pozval je tudi k obrambi proste trgovine kot temelja blaginje. Ukrajinski predsednik Volodimir Zelenski pa je menil, da Evropa potrebuje enotno varnostno in obrambno politiko, in podvomil v zavezanost novega ameriškega predsednika Donalda Trumpa zvezi Nato.

ŽENEVA/BRUSELJ - Svetovna zdravstvena organizacija (WHO) je sporočila, da obžaluje odločitev novega predsednika ZDA Donalda Trumpa o umiku njegove države iz WHO. Izrazila je upanje, da bo Washington o tej potezi ponovno razmislil. Zaskrbljenost zaradi odločitve Trumpa so izrazili tudi pri Evropski komisiji in pri tem opozorili, da bi to lahko ogrozilo odziv na prihodnje pandemije.

STRASBOURG/BRUSELJ - EU si bo tudi po prisegi Donalda Trumpa za predsednika ZDA prizadevala za tesne transatlantske odnose, bo pa sledila svojim vrednotam in interesom, je bilo slišati v razpravi v Evropskem parlamentu. Poslancem se zdi nujno, da Evropa ostane enotna in prihodnost vzame v svoje roke. Podobno so v Bruslju menili finančni ministri držav članic, ki so poudarili tudi krepitev konkurenčnosti gospodarstva.

WASHINGTON - Kmalu po ponedeljkovi prisegi Donalda Trumpa na položaj 47. predsednika ZDA so bile proti njegovi vladi že vložene najmanj tri tožbe, ki zadevajo urad za vladno učinkovitost pod vodstvom milijarderja in Trumpovega tesnega zaveznika Elona Muska. V tožbah je zapisano, da je načrtovano oblikovanje urada v nasprotju z ustavo oziroma zakoni, ker zadeva ni v skladu s pravili preglednosti vladnih svetovalnih teles.

WASHINGTON - Milijarder Elon Musk je med govorom na ponedeljkovi paradi ob inavguraciji novega predsednika ZDA Donalda Trumpa poskrbel za razburjenje dela javnosti, ko je množico z odra dvakrat pozdravil z iztegnjeno desnico v znameniti nacistični gesti. Najbogatejši Zemljan se je na svojem omrežju X danes branil pred očitki, med drugim s komentarjem, da gre pri napadu "vsi so Hitler" za izrabljen trik.

WASHINGTON - Ameriški senat je v ponedeljek soglasno potrdil Marca Rubia na položaj državnega sekretarja ZDA, s čimer je nekdanji senator s Floride postal prvi potrjeni član nove vlade predsednika Donalda Trumpa. Ostali kandidati za visoke položaje v Trumpovi vladi naj bi prišli na vrsto do konca tedna. Pričakovati je, da bodo demokrati nasprotovali kandidaturi Peta Hegsetha na položaj obrambnega ministra in Roberta Kennedyja mlajšega za ministra za zdravje.

PEKING - Kitajski predsednik Xi Jinping je opravil videoklic z ruskim kolegom Vladimirjem Putinom, ki je dejal, da državi kljub zunanjim pritiskom gradita odnose "na podlagi prijateljstva, medsebojnega zaupanja in podpore". Xi je pohvalil njuno sodelovanje in dejal, da trgovinska izmenjava med državama narašča. Putin je menil še, da ima skupno delo Rusije in Kitajske pomembno stabilizacijsko vlogo v mednarodnih zadevah.

RAMALA - V senci premirja v Gazi so izraelske sile sprožile novo "protiteroristično operacijo" na zasedenem Zahodnem bregu. Lokalne oblasti iz Dženina poročajo o devetih ubitih in več deset ranjenih. Generalni sekretar ZN Antonio Guterres je izraelske sile pozval k zadržanosti. Pred tem so izraelski naseljenci v ponedeljek napadli dve palestinski vasi na zasedenem Zahodnem bregu, potem ko je novi predsednik ZDA Donald Trump odpravil sankcije proti njim.

GAZA - Uradnik palestinskega gibanja Hamas je dejal, da bodo v drugi izmenjavi ujetnikov od začetka premirja v Gazi v soboto izpustili štiri izraelske talke. V razdejano palestinsko enklavo medtem v skladu z dogovorom prihaja humanitarna pomoč.

TEL AVIV - Načelnik generalštaba izraelske vojske Herci Halevi je napovedal, da bo odstopil zaradi neuspeha izraelske vojske med napadom palestinskega gibanja Hamas na Izrael 7. oktobra 2023. Izraelska opozicija meni, da bi moral odstopiti tudi premier Benjamin Netanjahu in njegova vlada.

BRATISLAVA - Madžarski premier Viktor Orban je v Bratislavi po srečanju s slovaškim kolegom Robertom Ficom znova posvaril pred članstvom Ukrajine v Natu, češ da bi to pomenilo odprto vojno proti Rusiji. Hkrati je opozoril, da bi hiter vstop Ukrajine v EU lahko ogrozil madžarsko gospodarstvo. Podprl je prizadevanja Fica, da bi s pogajanji našel rešitev glede dobave plina, potem ko je Kijev zaustavil tranzit ruskega plina prek Ukrajine.

BRATISLAVA - Slovaške opozicijske stranke so umaknile zahtevo za glasovanje o nezaupnici vladi premierja Roberta Fica, potem ko se je ta odločil, da bo razprava o nezaupnici na seji parlamenta zaprta za javnost. Ob tem je opozicija napovedala, da bo v bližnji prihodnosti znova zahtevala glasovanje.

ISTANBUL - V požaru, ki je izbruhnil v priljubljenem smučarskem središču v turški provinci Bolu, je po najnovejših podatkih umrlo že 76 ljudi, več deset je bilo ranjenih. Vzrok požara v hotelu, ki so ga gasilci uspeli omejiti, za zdaj še ni znan. Oblasti so sprožile preiskavo incidenta.

SARAJEVO - Oblasti v sarajevskem kantonu so zaradi izjemno onesnaženega zraka razglasile izredne razmere. Sarajevo je bilo namreč po današnjih podatkih indeksa kakovosti zraka švicarskega podjetja IQAir daleč najbolj onesnaženo mesto na svetu, pred bangladeško prestolnico Daka in indijskim New Delhijem.

BEOGRAD - Predsednica srbske skupščine Ana Brnabić je stavkajoče srbske študente opozorila, da bi v primeru nadaljevanja blokad fakultet lahko izgubili pravico do brezplačnega študija in bivanja v študentskih domovih ter da bi fakultete lahko privedli do finančne blokade in bankrota.