Priznanje Združenja Manager za življenjsko delo letos prejel Franjo Bobinac

Ljubljana, 22. januarja - Člani Združenja Manager so na tradicionalnem januarskem srečanju priznanje za življenjsko delo na področju menedžmenta podelili dolgoletnemu predsedniku uprave velenjske družbe Gorenje Franju Bobincu. Kot so zapisali v utemeljitvi, je Bobincu v globalni panogi, v kateri so propadli podobni veliki igralci, uspelo družbo obdržati nad gladino.