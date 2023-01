Priznanje Združenja Manager za življenjsko delo prejel Ivo Boscarol

Ljubljana, 25. januarja - Člani Združenja Manager so se danes zbrali na tradicionalnem januarskem srečanju, s katerim simbolično obeležijo začetek novega poslovnega leta. Podelili so tudi priznanja Združenja Manager, priznanje za življenjsko delo na področju menedžmenta je prejel nekdanji lastnik in direktor podjetja Pipistrel Ivo Boscarol.