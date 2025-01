Vpis otrok v prvi razred ljubljanskih osnovnih šol v tednu pred zimskimi počitnicami

Ljubljana, 21. januarja - Vpis otrok v prvi razred javnih osnovnih šol v Ljubljani bo potekal v tednu pred zimskimi počitnicami, med 17. in 20. februarjem. Vpis bo organiziran v prostorih šol in bo potekal osebno, in sicer od ponedeljka do četrtka od 8. do 12. ure ter od 16. do 18. ure. V prvi razred bodo letos vstopili otroci, rojeni leta 2019.