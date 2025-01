Univerza in gospodarstvo soočila poglede o vključevanju mladih na trg dela

Maribor, 21. januarja - Mariborska univerza in Štajerska gospodarska zbornica (ŠGZ) sta danes na posvetu v Mariboru, na katerem so sodelovali tudi predstavniki nekaterih podjetij, soočila poglede o vključevanju mladih na trg dela. Prisotni so se strinjali, da lahko le s sodelovanjem pridejo do ustreznih rešitev, ki bi med drugim ustavile odliv kadra v druga okolja.