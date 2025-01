Han: Informativa razkriva trende, ki oblikujejo trg dela

Ljubljana, 17. januarja - V Ljubljani se je danes začel 16. sejem izobraževanja in poklicev Informativa, ki seznanja z izobraževalnimi, poklicnimi in zaposlitvenimi priložnostmi za mlade doma in po svetu. Častni pokrovitelj je gospodarski minister Matjaž Han, ki je ob obisku izpostavil, da Informativa mladim predstavlja poklice in razkriva trende, ki oblikujejo trg dela.