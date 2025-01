Pregled - šport, 20. 1. (ponedeljek)

ZAGREB - Slovenska moška rokometna reprezentanca je na tretji tekmi svetovnega prvenstva na Hrvaškem, Danskem in Norveškem v Zagrebu izgubila proti Islandiji z 18:23 (8:14) in osvojila drugo mesto v skupini G.

CHARLOTTE - Košarkarji Dallas Mavericks so na prejšnji tekmi premagali drugo najboljšo ekipo lige NBA Oklahomo City, danes pa so izgubili proti eni najslabših. V Charlottu so pokleknili s 105:110. To je šesti zaporedni poraz Dallasa na gostovanjih in deseti na zadnjih štirinajstih tekmah oziroma od božiča, ko se je poškodoval Luka Dončić.

LIPTOVSKY MIKULAŠ - Slovaška zvezdnica alpskega smučanja Petra Vlhova je morala dokončno odpovedati nastop na svetovnem prvenstvu, ki bo februarja v avstrijskem Saalbach-Hinterglemmu, je dejal njen trener Mauro Pini. Izjavo trenerja, ki je v preteklosti bdel tudi nad najboljšo Slovenko Tino Maze, je na družbenih omrežjih navedla Mednarodna smučarska zveza.