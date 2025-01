Pregled - svet, 20. 1. (ponedeljek)

WASHINGTON - Republikanec Donald Trump je v kongresni palači v Washingtonu prisegel kot 47. predsednik ZDA. Na položaju je nasledil demokrata Joeja Bidna. Še pred Trumpom je prisegel tudi novi podpredsednik JD Vance. Trump je nato v govoru napovedal začetek zlate dobe Amerike, namenil nekaj ostrih kritik Bidnovi vladi in napovedal vrsto ukrepov, med njimi izgon milijonov priseljencev, razglasitev izrednih razmer na meji z Mehiko in prevzem nadzora nad Panamskim prekopom.

WASHINGTON - Novi predsednik ZDA Donald Trump namerava po današnjem prevzemu mandata podpisati več izvršnih ukazov. Poleg že naštetih ukrepov naj bi ukinil pravico do azila, uvedel visoke carine, odpravil pravico do državljanstva z rojstvom v ZDA in vladi odredil, da uradno priznava le dva spola. V okviru boja proti nezakonitim migracijam naj bi več kriminalnih organizacij označil za teroristične. Nekatere od Trumpovih ukazov bi sicer kasneje lahko izpodbijali na sodišču.

BRUSELJ/BERLIN/LONDON/MOSKVA/VATIKAN - Iz Evrope in sveta so se zvrstile čestitke Donaldu Trumpu, ki je prisegel kot 47. predsednik ZDA. Čestitali so mu voditelji institucij EU in številnih držav članic unije, pa tudi voditelji Ukrajine, Rusije, Izraela, Indije, Kanade in Turčije, britanski kralj Karel III. in generalni sekretar Nata Mark Rutte. Čestital mu je tudi papež, pred tem pa kritiziral Trumpove načrte glede ostrejše migracijske politike.

WASHINGTON - Predsednik ZDA Joe Biden, ki se je udeležil inavguracije svojega naslednika Donalda Trumpa, je tik pred odhodom iz Bele hiše preventivno pomilostil več ljudi, ki veljajo za politične nasprotnike in kritike novega predsednika, s tem pa jih zaščitil pred morebitnim pregonom. Med njimi je več članov Bidnove družine, pa tudi imunolog Anthony Fauci, upokojeni general Mark Milley in več sodelujočih v preiskavah napada Trumpovih privržencev na Kapitol 6. januarja 2021.

PARIZ/BERLIN - Francoski premier Francois Bayrou je pred današnjo inavguracijo novega predsednika ZDA Donalda Trumpa posvaril, da bosta Evropa in z njo Francija nadvladani in potisnjeni na obrobje, če ne bosta ukrepali. Tudi francoski predsednik Emmanuel Macron je doslej večkrat poudaril pomen strateške avtonomije Evrope. Dokument nemškega veleposlanika v ZDA, ki je nedavno pricurljal v javnost, je razkril tudi strahove Nemčije v zvezi z novim predsednikom ZDA.

NEW YORK - Generalni sekretar ZN Antonio Guterres je na rednem četrtletnem zasedanju Varnostnega sveta ZN o razmerah na Bližnjem vzhodu dejal, da sporazum o prekinitvi ognja med gibanjem Hamas in Izraelom pomeni žarek upanja za celotno regijo. V podobnem slogu so se zvrstili nastopi drugih govornikov. V razpravi je sodelovalo okrog 70 predstavnikov držav članic ZN, številni so se zavzeli za mir in rešitev dveh držav.

GAZA/KAIRO/ŽENEVA/DOHA/LONDON - V razdejano Gazo prihaja pomoč po prekinitvi ognja, ki velja drugi dan. V palestinsko enklavo je po navedbah egiptovskega Rdečega polmeseca vstopilo več kot 200 tovornjakov s pomočjo. Katar pa je sporočil, da bo v prvih desetih dneh prekinitve ognja na območje Gaze dostavljenih 12,5 milijona litrov goriva. Združeni narodi pri tem opozarjajo na ogromne potrebe prebivalstva v Gazi, spričo uničenja pa tudi na velike zdravstvene potrebe in izzive.

STRASBOURG - Dogovor o prekinitvi ognja med Izraelom in gibanjem Hamas v Gazi, ki je začel veljati v nedeljo, je treba izkoristiti za trajno stabilnost v regiji, je predsednica Evropskega parlamenta Roberta Metsola povedala ob začetku prvega letošnjega plenarnega zasedanja parlamenta. Poslanci so kasneje v razpravi izrazili različna mnenja glede rešitve dveh držav na Bližnjem vzhodu.

BRUSELJ/PEKING - Evropska komisija je pri Svetovni trgovinski organizaciji (WTO) sprožila postopek za odpravo "nepoštenih in nezakonitih" trgovinskih praks Kitajske na področju intelektualne lastnine. Te kitajskim proizvajalcem omogočajo cenejši dostop do evropskih tehnologij, trdijo v Bruslju. Na drugi strani v Pekingu odločitev Bruslja obžalujejo in poudarjajo, da bo Kitajska odločno varovala svoje legitimne pravice in interese.

BRUSELJ - Visoka zunanjepolitična predstavnica EU Kaja Kallas je po neuradnih informacijah STA za novega posebnega predstavnika EU za dialog med Beogradom in Prištino predlagala danskega diplomata Petra Soerensena. Uradno naj bi ga prihodnji ponedeljek na položaj imenovali zunanji ministri držav članic, mandat pa naj bi nastopil 1. februarja. Zanimanje za ta položaj je pred časom izrazil nekdanji predsednik Borut Pahor, a se nato ni prijavil na razpis.

BEOGRAD - Številne šole v Srbiji so drugo šolsko polletje začele s popolno prekinitvijo pouka, s čimer so zaposleni v šolstvu med drugim izkazali podporo študentskim protestom proti vladi in korupciji, ki so novembra lani izbruhnili zaradi tragedije na novosadski železniški postaji. Pouk po navedbah sindikatov ni potekal na okoli polovici šol, po navedbah vlade pa na malo manj kot petini.

BEOGRAD - V Srbiji je v požaru v domu starejših umrlo najmanj osem ljudi, več jih je poškodovanih. Požar je izbruhnil v kraju Veliki Borak, nekaj deset kilometrov južno od Beograda, gasilci so ga kmalu uspeli pogasiti. Višje državno tožilstvo v Beogradu je pozneje sporočilo, da so aretirali tri ljudi, preiskava okoliščin požara se nadaljuje. Obstajajo tudi razlogi za sum, da ga je povzročil eden od stanovalcev doma.

ŽELEZNO - Na nedeljskih volitvah v avstrijski zvezni deželi Gradiščanska so skladno s pričakovanji največ glasov dobili socialdemokrati (SPÖ), ki pa so izgubili večino v deželnem parlamentu. Na drugem mestu so končali svobodnjaki (FPÖ). Deželni glavar ostaja Hans Peter Doskozil iz vrst SPÖ, ki je napovedal koalicijske pogovore z vsemi možnimi partnericami.

BOGOTA - V zadnjih dneh so v Kolumbiji izbruhnili spopadi med gverilskima oboroženima skupinama ELN in Farc ter Zalivskim klanom, v katerih je bilo ubitih več kot 80 ljudi, so sporočile lokalne oblasti. Zaradi spopadov je domove zapustilo več kot 10.000 ljudi, nekateri so se zatekli tudi v sosednjo Venezuelo. Kolumbijska vojska pripravlja protiofenzivo.

MADRID - Svetovni turizem si je lani po podatkih agencije ZN za turizem, nekdanje Svetovne turistične organizacije, dokončno opomogel po padcu v času pandemije covida-19. Lani je bilo zabeleženih 1,4 milijarde mednarodnih turističnih prihodov. To je 11 odstotkov več kot leta 2023 in celo nekoliko presega raven iz leta 2019, preden je po svetu izbruhnila pandemija covida-19 in ohromila potovanja.