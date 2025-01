V jami Preloge Premogovnika Velenje poteka reševanje po vdoru mulja in vode

Velenje, 20. januarja - Na odkopu v jami Preloge Premogovnika Velenje je danes nekaj po 19. uri prišlo do vdora mulja in vode. Trenutno poteka reševanje z reševalno četo Premogovnika Velenje, so sporočili iz Premogovnika Velenje. Več informacij za zdaj nimajo, o poteku reševanja bodo javnost obvestili, ko bo več znanega.