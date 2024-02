Odkop v Premogovniku Velenje po povečani koncentraciji plina spet poteka

Velenje, 21. februarja - Odkop v Premogovniku Velenje, kjer je v torek zvečer na odkopu C v jami Pesje prišlo do povečane koncentracije plina, spet poteka. Eden od štirih rudarjev, ki so bili izpostavljeni povečani koncentraciji plina, ostaja preventivno v celjski bolnišnici, trije so bili odpuščeni.