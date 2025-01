Pregled - šport, 19. 1. (nedelja)

Ljubljana, 19. januarja - Pregled športnih dogodkov v Sloveniji in svetu v nedeljo, 19. januarja.

ZAKOPANE - Najboljši slovenski smučarski skakalec Anže Lanišek, ki je imel po prvi seriji svetovnega pokala v Zakopanah kar 11,9 točke pred najbližjim zasledovalcem, v finalu ni pokazal dobrega nastopa in je končal tik za stopničkami na četrtem mestu. Zmago je slavil vodilni v svetovnem pokalu, Avstrijec Daniel Tschofenig.

SCHONACH - S tekmama strnjenega formata se je končal tekmovalni vikend svetovnega pokala nordijskih kombinatorcev v nemškem Schonachu. Odlično tekaško predstavo je prikazala Ema Volavšek, ki je v teku pridobila kar 15 mest in je s šestim mestom izenačila svojo najboljšo uvrstitev v sezoni.

RUHPOLDING - Žensko biatlonsko tekmo s skupinskim startom na 12,5 km je dobila Švedinja Elvira Öberg, ki je zadela vseh 20 tarč. Edina slovenska tekmovalka Anamarija Lampič je bila deseta, zgrešila pa je štiri tarče.

RUHPOLDING - Italijanski biatlonec Tommaso Giacomel je prvič zmagal na tekmi za svetovni pokal, to mu je brez zgrešenega strela uspelo v preizkušnji s skupinskim startom na 15 km. Edini slovenski tekmovalec Jakov Fak je bil 14. (+1:12,4/3).

WENGEN - Pokal Lauberhorn, tekmovanje z najdaljšo tradicijo v alpskem smučanju, se je v Wengnu v Švici sklenilo s klasičnim slalomom na progi Männlichen. Ta je bil povsem v znamenju Norvežanov. Atle Lie McGrath je zmagal, Henrik Kristoffersen je bil drugi, Timon Haugan je "norveško prvenstvo" v švicarskih Alpah sklenil na tretjem mestu.

CORTINA D'AMPEZZO - Italijanska alpska smučarka Federica Brignone je pri 34 letih prvič zmagala na superveleslalomu na ikonični progi Olympia delle Tofane v Cortini d'Ampezzo. Brignone je konkurenco za četrto zmago v sezoni premagala s prepričljivo prednostjo 58 stotink sekunde. Slovenka Ilka Štuhec je zasedla 20. mesto.

DUBAJ - Košarkarji Cedevite Olimpije so dosegli novo odmevno zmago. V 17. krogu lige Aba so v gosteh premagali Dubaj s 85:84. Za Ljubljančane je bila to jubilejna deseta zmaga v regionalnem tekmovanju, šesta v nizu v 2025 ter petnajsta na zadnjih sedemnajstih tekmah od sredine novembra.

MINNEAPOLIS - Ekipa Cleveland Cavaliers je v severnoameriški košarkarski ligi NBA v gosteh s 124:117 ugnala Minnesoto Timberwolves ter s 35. zmago ob šestih porazih ostala ne le na čelu vzhodnega dela, ampak tudi celotne lige. Tokrat prosta Oklahoma ima na čelu zahodnega dela 34 zmag in sedem porazov.

SEATTLE - Hokejisti Seattle Kraken so v severnoameriški ligi NHL doma premagali Los Angeles Kings s 4:2. Kapetan poraženih gostov Anže Kopitar je prispeval podajo za izenačenje na 1:1, ko je zadel Adrian Kempe. Kopitar je znova pisal osebne mejnike v ligi NHL. Hrušičan je zabeležil svojo 30. podajo v sezoni in postal 11. igralec v zgodovini lige NHL, ki je zabeležil 19 sezon s 30 asistencami, hkrati se je pridružil Sidneyju Crosbyju ter postal drugi igralec, ki mu je ta dosežek uspel to sezono.

MELBOURNE - Srbski teniški zvezdnik Novak Đoković se je uvrstil v četrtfinale turnirja za grand slam v Melbournu. Na poti do 11. naslova na OP Avstralije ga najprej čaka ponovitev finala olimpijskih iger s španskim asom Carlosom Alcarazom. Napredoval je tudi drugi nosilec Nemec Alexander Zverev in prva nosilka ter branilka naslova Belorusinja Arina Sabalenka.