Pregled - svet, 19. 1. (nedelja)

GAZA/TEL AVIV - V veljavo je stopil sporazum o prekinitvi ognja v Gazi ter izmenjavi ujetnikov med Izraelom in palestinskim gibanjem Hamas. Slednje je izpustilo tri izraelske talke in jih v Gazi predalo ekipi Rdečega križa, ki jih je nato predala izraelski vojski. Vse tri osvobojene talke so po opravljenih zdravniških pregledih prepeljali v bolnišnice v Izraelu, kjer so se srečale s svojimi družinami.

RAMALA - Po uveljavitvi sporazuma o prekinitvi ognja v Gazi in izpustitvi treh izraelskih talk potekajo priprave na osvoboditev palestinskih zapornikov. Dogovor predvideva izpustitev 30 palestinskih zapornikov v zameno za vsakega talca, pri čemer naj bi danes osvobodili 69 žensk in 21 mladoletnikov. Gibanje Hamas je ob tem sporočilo, da se zavezuje k spoštovanju prekinitve ognja, in da bo uspeh procesa odvisen od volje Izraela.

WASHINGTON/NEW YORK/BRUSELJ/VATIKAN/BERLIN/PARIZ - Ameriški predsednik Joe Biden, ki bo v ponedeljek položaj predal svojemu nasledniku Donaldu Trumpu, je izrazil zadovoljstvo ob uveljavitvi prekinitve ognja v Gazi, kjer je že stekla tudi obojestranska izmenjava talcev in zapornikov. Uveljavitev sporazuma in izpustitev prvih talk so pozdravili tudi papež, več voditeljev držav ter visoki predstavniki EU in Združenih narodov.

KAIRO/GAZA - Združeni narodi so sporočili, da so prvi tovornjaki s humanitarno pomočjo začeli vstopati v Gazo, potem ko je v razdejani palestinski enklavi po 15 mesecih vojne začela veljati prekinitev ognja med Izraelom in Hamasom. Agencija ZN za pomoč palestinskim beguncem (UNRWA) je sporočila, da je pripravljenih 4000 tovornjakov s pomočjo za Gazo, po navedbah mednarodnih organizacij jih bo kmalu na voljo še več.

JERUZALEM - Izraelski skrajno desni minister Itamar Ben-Gvir je oznanil, da bo njegova stranka Judovska moč zaradi "nesprejemljivega dogovora" o prekinitvi ognja v Gazi in izpustitvi talcev zapustila vlado in koalicijo pod vodstvom premierja Benjamina Netanjahuja. Izraelski zunanji minister Gideon Sar je medtem posvaril pred nadaljevanjem nestabilnosti na Bližnjem vzhodu, če bo palestinsko gibanje Hamas ostalo na oblasti v Gazi.

WASHINGTON - V ZDA je znova vzpostavljeno delovanje družbenega omrežja TikTok v kitajski lasti, ki je davi za nekaj časa prenehalo delovati, ko je stopil v veljavo zakon o prepovedi poslovanja tega omrežja. Pri ponovni vzpostavitvi delovanja TikToka je bila ključna napoved novega predsednika ZDA Donalda Trumpa, da bo po ponedeljkovi inavguraciji in uradnem prevzemu položaja aktiviral 90-dnevni odlog uveljavitve prepovedi.

SEUL - Potem ko je sodišče v Južni Koreji ponoči oz. v soboto zvečer po lokalnem času za 20 dni podaljšalo 48-urni pripor za suspendiranega južnokorejskega predsednika Yoona Suk-yeola, so njegovi podporniki vdrli v prostore sodišča in jih razdejali. Policija je aretirala več deset ljudi in obsodila incident. Sodišče je kot razlog za podaljšanje pripora navedlo skrb, da bi Yoon lahko v primeru izpustitve uničil dokaze.

DUNAJ - Vodja avstrijske skrajno desne stranke svobodnjakov (FPÖ) Herbert Kickl je v soboto na shodu blizu Dunaja dejal, da njegova stranka nasprotuje izstopu iz EU. Kickl, ki bi lahko kmalu postal prvi svobodnjak na čelu avstrijske vlade, je sicer ob tem kritiziral "bruseljski okoljski komunizem" in se zavzel za stroge omejitve na področju migracij. Podprl je tudi politiko nevtralnosti Avstrije.

LOS ANGELES - Gasilci se na širšem območju Los Angelesa še naprej borijo z uničujočimi požari, ki že skoraj dva tedna pestijo južno Kalifornijo in so doslej zahtevali najmanj 27 smrtnih žrtev ter uničili več kot 12.000 stavb in drugih objektov. Vremenoslovci v ZDA so ob tem posvarili pred novimi močnimi puščavskimi vetrovi, ki bi lahko v ponedeljek in torek znova otežili gašenje.

ABUJA - V osrednjem delu Nigerije je v soboto eksplodiral tovornjak s cisterno za prevoz goriva, končno število smrtnih žrtev pa je po navedbah tamkajšnjih pristojnih oblasti danes doseglo 86. Tovornjak s cisterno, ki je prevažal 60.000 litrov goriva, je v soboto dopoldne zapeljal s ceste, nato ga je pred eksplozijo obkrožilo večje število ljudi, ki so si želeli iztočiti gorivo.