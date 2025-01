Pregled - šport, 17. 1. (petek)

LJUBLJANA - V preteklih dneh se je v javnosti pojavila pobuda za organizacijo uvoda dirke po Franciji v Sloveniji. Da je z njo neuradno seznanjen tudi pristojni minister Matjaž Han, so danes za STA potrdili na ministrstvu za gospodarstvo, turizem in šport. Kot danes poroča MMC, naj bi vložek za tovrstno gostovanje začetka največje kolesarske dirke znašal med 12 in 15 milijonov evrov.

RUHPOLDING - Francozi Emilien in Fabien Claude, Quentin Fillon Maillet in Emilien Jacquelin so dobili tudi moško štafetno biatlonsko tekmo za svetovni pokal v Ruhpoldingu. Miha Dovžan, Jakov Fak, Anton Vidmar in Lovro Planko pa so bili dolgo v igri za stopničke, Vidmar in Planko sta tekla na drugem mestu, na koncu pa zasedli peto mesto.

LYON - Vodilna tekmovalka svetovnega pokala, Američanka Jessie Diggins, je zmagala na tekmi svetovnega pokala v francoskem Les Roussesu na 10 kilometrov prosto. Med Slovenkami je dobro nastopila Anja Mandeljc in osvojila 19. mesto za rezultat kariere. Eva Urevc je bila 37. med 43 uvrščenimi. Moško tekmo je dobil Norvežan Iver Tildheim Andersen, Slovencev ni bilo na startu.

ZAKOPANE - Avstrijec Daniel Tschofenig je dobil tudi kvalifikacije smučarjev skakalcev za nedeljsko tekmo v Zakopanah. Vodilni v skupnem seštevku svetovnega pokala je iz nižjega naleta pristal pri 136,5 m in za 1,8 točke prehitel Norvežana Johanna Andreja Forfanga, ki je bil s 140 m najdaljši. Tretji je bil Anže Lanišek s 138 m. Med najboljših 50 so se uvrstili tudi ostali Slovenci. Lovro Kos in Timi Zajc sta osvojila 13. in 14. mesto, Domen Prevc 20., Rok Oblak pa je kot debitant v svetovnem pokalu zasedel 45. mesto.

WENGEN - Po letu 2022 je na superveleslalomu v Wengnu v Švici znova zmagal domačin. Krstno zmago na četrtem superveleslalomu sezone svetovnega pokala alpskih smučarjev je vpisal 23-letni Franjo von Allmen. Najboljši Slovenec Miha Hrobat je trideseterico zgrešil za šest stotink sekunde.

LJUBLJANA - Odbojkarska zveza Slovenije in selektor slovenske ženske reprezentance Alessandro Orefice sta podaljšala pogodbo o sodelovanju. Italijanski strateg bo slovenske odbojkarice, ki jih letos čaka tudi prvi nastop na svetovnem prvenstvu, vodil najmanj do konca leta 2026, so sporočili iz krovne zveze.

LJUBLJANA - Slovenska moška teniška reprezentanca bo 1. in 2. februarja v velenjski Beli dvorani gostila Indonezijo, tekmeca v dvoboju za obstanek v 2. svetovni skupini Davisovega pokala. Selektor Grega Žemlja je v ekipo povabil Bora Artnaka, Filipa Jeffa Planinška, Jana Kupčiča, Sebastiana Dominka in Matica Križnika, so zapisali pri krovni zvezi.

MELBOURNE - Dvakratna branilka naslova na teniškem odprtem prvenstvu Avstralije Arina Sabalenka je v 3. krogu izločila Danko Claro Tauson s 7:6 in 6:4. V moški konkurenci sta si najprej nastop v osmini finala zagotovila drugi in tretji nosilec, Nemec Alexander Zverev in Španec Carlos Alcaraz. Nato je enak podvig uspel tudi Srbu Novaku Đokoviću. Rekorder po številu naslovov za grand slam (24) in sedmi nosilec je bil s 6:1, 6:4 in 6:4 boljši od Čeha Tomaša Machača.

VANCOUVER - Slovenski hokejski as Anže Kopitar, ki v ligi NHL kot kapetan vodi Los Angeles Kings, se je z ekipo veselil visoke zmage v Vancouvru. Kralji so proti domačim Canucks zmagali s 5:1, Kopitar pa je bil podajalec pri zadetku Adriana Kempeja za prednost gostov v uvodni tretjini s 3:0.

DŽEDA - Slovenski motorist Toni Mulec je zadnjo, 12. etapo vzdržljivostnega relija Dakar v Savdski Arabiji sklenil na visokem 12. mestu in to zahtevno večetapno preizkušnjo prvič v končnem seštevku končal v najboljši petnajsterici- na 13. mestu. Drugi Slovenec Simon Marčič je bil 42. v zadnji etapi, skupno pa je 88. Med avtomobilisti je v skupnem seštevku relija slavil domačin, Savdijec Jazid al-Rajhi (Toyota), v kategoriji motociklistov pa Avstralec David Sanders (KTM).

MANCHESTER - Nekdanji zvezdnik nogometnega kluba Manchester United Denis Law je danes umrl v 85. letu starosti, poroča francoska tiskovna agencija AFP. Novico o smrti je potrdila njegova družina, pa tudi Manchester United na spletni strani.