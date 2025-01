Pregled - svet, 17. 1. (petek)

TEL AVIV/GAZA - Izraelski varnostni kabinet je potrdil dogovor o prekinitvi ognja v Gazi in izmenjavi ujetnikov s palestinskim gibanjem Hamas ter vladi priporočil, naj dogovor ravno tako potrdi, je sporočil urad izraelskega predsednika vlade Benjamina Netanjahuja. Vlada bo predvidoma še danes odločila o dogovoru. V izraelskih napadih na Gazo je bilo po sredini sklenitvi omenjenega dogovora ubitih več kot sto Palestincev.

WASHINGTON - Vrhovno sodišče ZDA je ohranilo zakon o prepovedi družbenega omrežja TikTok, ki ga je kongres sprejel zaradi domnevne nevarnosti, da je pod nadzorom kitajske vlade. Kot so odločili sodniki, zakon ne krši pravice do svobode govora. Končno odločitev glede uveljavitve prepovedi bo sicer očitno sprejel novoizvoljeni predsednik Donald Trump.

PEKING/WASHINGTON - Novoizvoljeni predsednik ZDA Donald Trump je po telefonu govoril s kitajskim predsednikom Xi Jinpingom. Kot je pojasnil Trump, bosta skupaj s Xijem vzpostavila trdne odnose. H krepitvi odnosov in izogibanju konfliktom je pozval tudi kitajski voditelj. Kitajska je pred tem sporočila, da se bo Trumpove inavguracije v ponedeljek udeležil kitajski podpredsednik Han Zheng in ne Xi, ki ga je Trump sicer povabil.

MOSKVA - Ruski predsednik Vladimir Putin in iranski predsednik Masud Pezeškian sta podpisala pogodbo o strateškem partnerstvu, ki bo okrepila vojaško in politično sodelovanje med državama. Putin je ob podpisu poudaril, da državi odločno nasprotujeta pritiskom iz tujine, Pezeškian pa je pozval k politični rešitvi vojne v Ukrajini.

BEJRUT - Generalni sekretar Združenih narodov Antonio Guterres je ob obisku Libanona pozval Izrael, naj konča okupacijo na jugu države. Obenem pa je potrdil, da je gibanje Hezbolah na meji z Izraelom kopičilo orožje, saj so mirovniki ZN našli več kot 100 skrivališč orožja. Na obisku je bil tudi francoski predsednik Emmanuel Macron, ki je med drugim napovedal, da bo Pariz v prihodnjih tednih gostil mednarodno konferenco za povojno obnovo Libanona.

KIJEV - Ukrajinska policija je po vsej državi izvedla okoli 200 racij kot del širše preiskave nezakonitih pobegov Ukrajincev v primerni starosti za vpoklic v vojsko. Kijev želi z mobilizacijo okrepiti svoje sile v vojni proti Rusiji, ki napreduje na več delih fronte.

MOSKVA - Sodišče v mestu Petuški vzhodno od Moskve je izreklo večletne zaporne kazni za tri odvetnike pokojnega ruskega opozicijskega voditelja Alekseja Navalnega. Obsodili so jih zaradi sodelovanja pri delovanju "ekstremistične organizacije". Odvetniki Vadim Kobzev, Aleksej Lipcer in Igor Sergunin naj bi posredovali sporočila Navalnega iz zapora njegovim sodelavcem, s čimer naj bi opozicijskemu voditelju in kritiku Kremlja pomagali nadaljevati prepovedano politično dejavnost. Sergunin je priznal krivdo, Kobzev in Lipcer pa sta obtožbe zavrnila.

DUNAJ - Evropska unija ne bo uvedla postopka proti Avstriji zaradi presežnega primanjkljaja, je v četrtek v pismu avstrijskemu finančnemu ministru Gunterju Mayrju sporočil pristojni evropski komisar Valdis Dombrovskis. Proračunski dogovor v okviru koalicijskih pogajanj med svobodnjaki (FPÖ) in ljudsko stranko (ÖVP) bi lahko zadostoval, da bo primanjkljaj pod tremi odstotki BDP, piše v pismu. Mayr je danes izrazil zadovoljstvo nad sporočilom iz Bruslja.

BRUSELJ - Evropska komisija in Mehika sta dosegli dogovor o posodobitvi prostotrgovinskega sporazuma med državama iz leta 2000. Predsednica komisije Ursula von der Leyen je ob zaključku pogajanj, ki so trajala več let, poudarila, da bodo evropski izvozniki s tem dobili nove poslovne priložnosti. Preden bo revidirani sporazum ratificiran, ga morata potrditi še Evropski parlament in Svet EU.

DAMASK - Glavni tožilec Mednarodnega kazenskega sodišča (ICC) Karim Khan se je sestal z novim sirskim voditeljem Ahmedom al Šaro in zunanjim ministrom Asadom al Šaibanijem. Kot je sporočil njegov urad, je bil namen obiska govoriti o tem, kako lahko urad podpre prizadevanja novih oblasti v iskanju odgovornosti za zločine, storjene v Siriji. Na obisku je bila tudi evropska komisarka za krizno upravljanje Hadja Lahbib, ki je napovedala 235 milijonov evrov humanitarne pomoči za Sirijo in sosednje države.

ISLAMABAD - Pakistansko sodišče je obsodilo nekdanjega premierja Imrana Kana in njegovo soprogo Bušro Bibi zaradi podkupovanja. Nekdanji premier, ki že prestaja zaporno kazen zaradi korupcije, je bil obsojen še na 14 let zapora, medtem ko je sodišče njegovi soprogi izreklo sedem let zapora zaradi zlorabe fundacije, ki sta jo ustanovila. Sodni proces je potekal v zaporu v bližini prestolnice, kjer Kan že prestaja zaporno kazen.

SAN ANTONIO - Raketo družbe SpaceX Starship so v četrtek uspešno izstrelili v atmosfero, nato pa je na sedmem testnem poletu brez posadke po nekaj minutah eksplodirala, so sporočili iz podjetja v lasti milijarderja Elona Muska. Kot so dodali, bodo s pridobljenimi podatki bolje razumeli vzrok za odpoved in izboljšali zanesljivost vesoljskega plovila.

ZAGREB - Podpredsednik hrvaške vlade in minister za kmetijstvo Josip Dabro se je opravičil, potem ko je časnik Jutarnji list objavil posnetek, na katerem Dabro strelja s pištolo skozi okno premikajočega se avtomobila. Minister vztraja, da s svojim ravnanjem ni nikogar ogrožal, saj da ni koristil pravih nabojev. Opozicija ga je že pozvala k odstopu.

NOVI SAD - Predstavniki srbske opozicije so vdrli v mestno hišo in jo za kratek čas zasedli. To so po lastnih navedbah storili v znak podpore protestnim zahtevam študentov po novembrskem zrušenju nadstreška na železniški postaji v Novem Sadu, v katerem je umrlo 15 ljudi. Policija je opozicijske mestne svetnike odstranila iz zgradbe.

PEKING - Kitajsko gospodarstvo se je lani okrepilo za pet odstotkov, kar je ena najnižjih rasti v zadnjih desetletjih. Kot so ob objavi uradnih podatkov zapisali v Pekingu, se še vedno soočajo s številnimi izzivi. Vlada je v zadnjih mesecih predstavila vrsto ukrepov, s katerimi je naslovila številna področja, med drugim krizo v nepremičninskem sektorju.

ZAGREB - Na Hrvaškem se je nadaljevalo iskanje triletne deklice, ki jo je njena mati po lastnih navedbah v sredo popoldne pri Zagrebu odnesla v Savo. Hrvaški notranji minister Davor Božinović je dejal, da so območje iskanja razširili še na siško-moslavško županijo. Ocenil je tudi, da razmere za iskanje zaradi hitrega toka reke niso ugodne.