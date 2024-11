V Mariboru za lažje odločanje o nadaljnjem šolanju sejem poklicev in izobraževanja

Maribor, 13. novembra - V Mariboru se danes začenja dvodnevni Karierni sejem - sejem poklicev in izobraževanja, pri katerem so že deveto leto združile moči občina, državne institucije, gospodarska združenja in univerza. Osnovnošolcem in srednješolcem želijo tako pomagati pri odločanju o smeri nadaljnjega šolanja, vabijo pa tudi vse ostale, ki jih zanima karierni razvoj.