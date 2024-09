Cepljenje proti HPV po navedbah strokovnjakov najučinkovitejše pri mladih

Ljubljana, 6. septembra - Okužbe s HPV povzročajo šest vrst raka pri ženskah in moških, tekom življenja pa se s HPV vsaj enkrat okuži večina ljudi. Cepljenje proti HPV, ki prepreči več kot 90 odstotkov rakov, ki so povezani z okužbo HPV, je najbolj učinkovito pri mladih, so na današnji novinarski konferenci ob začetku šolskega leta opozorili strokovnjaki.