Pregled - šport, 16. 1. (četrtek)

ZAGREB - Slovenska moška rokometna reprezentanca je v 1. krogu svetovnega prvenstva na Hrvaškem, Danskem in Norveškem v Zagrebu premagala Kubo z 41:19 . Naslednjo tekmo bo v soboto ob 18. uri, ko se bo pomerila z Zelenortskimi otoki, v ponedeljek ob 21. uri pa še z Islandijo. V slovenski reprezentanci je bil najbolj učinkovit Aleks Vlah z osmimi goli, Tadej Kljun je dodal šest zadetkov. ioslandija je v isti skupini premagala zelenortske otoke s 34:21.

LJUBLJANA - Odbojkarji ACH Volleyja tudi po petem krogu skupinskega dela lige prvakov ostajajo brez zmage. V Tivoliju so še drugič v sezoni izgubili proti nemškemu prvaku, Recycling Berlinu, za razliko od tekme v Berlinu, kjer so začeli tekmovanje v skupini A in osvojili niz, tokrat z 0:3.

VILNIUS - Košarkarji Cedevite Olimpije nadaljuje s serijo zmag. V Litvi so dobili prestavljeno tekmo evropskega pokala. Zmaga z 88:78 proti Lietkabelisu iz Panevežysa je za Ljubljančane deseta v evropskem pokalu in jim odpira možnosti za neposredno uvrstitev v četrtfinale.

TORINO - Slovenski paraalpski smučar Jernej Slivnik je na zimski univerzijadi, ki te dni poteka v italijanskem Torinu, osvojil srebrno kolajno v superveleslalomu.

RUHPOLDING - Francozinja Lou Jeanmonnot je zmagovalka ženske posamične 15-kilometrske biatlonske tekme za svetovni pokal v Ruhpoldingu. Eno boljših uvrstitev v karieri je dosegla Polona Klemenčič, ki je bila po polovici tekme celo v boju za stopničke, dve strelski napaki v drugi polovici pa sta jo oddaljili od elite. Zasedla je 19. mesto. Osgtale Slovenke niso osvojile točk.

KRANJ/JESENICE - Hokejisti Olimpije Ljubljane in Sija Acronija Jesenic so finalisti državnega prvenstva. Ljubljančani so na drugi tekmi, čeprav precej težje kot na prvi, v gosteh premagali kranjski Triglav s 7:3. Jeseničani pa so bili doma boljši od ekipe RST Pellet Celje s 5:3.

NEW YORK - Na tretjih vmesnih rezultatih glasovanja za tekmo zvezd lige NBA je Luka Dončić tretji med branilci zahoda, osmi med košarkarji zahodne konference in dvanajsti skupno v ligi NBA. V vodstvu sta še naprej Giannis Antetokounmpo in Nikola Jokić.

MELBOURNE - Poljska teniška igralka Iga Swiatek se je brez težav prebila v 3. krog odprtega prvenstva Avstralije v Melbournu, potem ko je le dve igri prepustila 49. igralki sveta, Slovakinji Rebecci Sramkovi. V ženski konkurenci so bile uspešne tudi šesta nosilka, Kazahstanka Jelena Ribakina, osmopostavljena Američanka Emma Navarro ter devetopstavljena Rusinja Darja Kasatkina. V moški konkurenci je svojo nalogo pričakovano opravil četrtopostavljeni Američan Taylor Fritz. Uspešen je bil tudi domači adut Alex de Minaur, osmi nosilec. Izpadel pa je petopostavljeni Rus Danil Medvedjev. V dvoboju, ki je trajal 4 ure in 48 minut ga je premagal ameriški najstnik Learner Tien.

TORONTO - R.J. Barrett je dosegel 22 točk, ko so Toronto Raptors obrnili ploščo in proti Boston Celtics z dominantno zmago nad aktualnimi prvaki košarkarske lige NBA slavili s 110:97. V New Orleansu je Dejounte Murray s 30 točkami popeljal Pelicans do zmage s 119:116 nad Dallas Mavericks, ki so bili brez Luke Dončića in Kyrieja Irvinga. Pri Dallasu je bil s 27 točkami in 12 skoki najboljši Daniel Gafford. Denver Nuggets so doma s 108:128 brez Vlatka Čančarja izgubili dvoboj s Houston Rockets, trikratni najkoristnejši igralec lige Nikola Jokić pa ni igral, ker si je med ogrevanjem poškodoval komolec.

NYON - Disciplinska komisija Evropske nogometne zveze je v sredo obelodanila kazen za ljubljansko Olimpijo zaradi dogajanja na tekmi konferenčne lige v Stožicah 12. decembra proti ekipi Cercle Brugge. Olimpijo zaradi navijaških izgredov čaka finančna kazen v višini 10.000 evrov, igralca Charlesa Thalissona pa tri tekme prepovedi igranja zaradi izključitve. Obenem je Uefa zaradi tega izrekla še pogojno dvoletno kazen delnega zaprtja stadiona za domače tekme.

DŽEDA - Slovenski motorist Toni Mulec je predzadnjo, 11. etapo vzdržljivostnega relija Dakar v Savdski Arabiji sklenil na visokem osmem mestu in za mesto napredoval tudi v skupnem seštevku, v katerem je 13. Med motoristi je bil najboljši Španec Tosha Schareina, med avtomobilisti pa je etapa pripadla Švedu Mattiasu Ekströmu. V skupnem seštevku se je Schareina nekoliko približal danes šestouvrščenemu Avstralcu Danielu Sandersu, ki se mu obeta prvo skupno slavje. Med avtomobilisti se je na vrh spet prebil domačin Jazid Al Rajhi.