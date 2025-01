Pregled - svet, 16. 1. (četrtek)

TEL AVIV/GAZA - Izrael je očital palestinskemu islamističnemu gibanju Hamas, da je odstopilo od delov dogovora o prekinitvi ognja v Gazi, ki sta ga strani ob posredovanju Katarja, Egipta in ZDA sklenili v sredo. Kljub napovedim se tako izraelska vlada za zdaj ne bo sešla, da bi potrdila sporazum. Hamas je v odzivu zatrdil, da je zavezan dogovoru. Izraelske sile medtem nadaljuje napade na Gazo, kjer so od razglasitve dogovora ubile več kot 80 ljudi.

BRUSELJ/BERLIN/RIM/LONDON/MADRID/NEW YORK - Predsednica Evropske komisije Ursula von der Leyen ter voditelji Nemčije, Italije, Španije in Velike Britanije so pozdravili dogovor o prekinitvi ognja v Gazi in izpustitvi izraelskih talcev. Dogovor je pozdravilo tudi več arabskih držav, iranska revolucionarna garda pa je dogovor opisala kot zmago za Palestince in poraz za Izrael. Dogovor je pozdravil tudi generalni sekretar Združenih narodov Antonio Guterres. Evropska komisija je napovedala paket pomoči za Gazo v vrednosti 120 milijonov evrov.

BRATISLAVA - 18-letni dijak je v napadu z nožem na srednji šoli v kraju Spišska Stara Ves na Slovaškem ubil 51-letno učiteljico in 18-letno sošolko, še najmanj eno vrstnico pa resno poškodoval. Policija je domnevnega napadalca že pridržala. Slovaški predsednik Peter Pellegrini in premier Robert Fico sta napad na šoli označila za tragedijo.

WASHINGTON - Odhajajoči ameriški predsednik Joe Biden je v sredo zvečer v poslovilnem nagovoru Američanom posvaril pred koncentracijo moči v rokah peščice najbogatejših. V zadnjem televizijskem govoru iz Bele hiše je tudi opozoril na podnebne spremembe in dezinformacije v družbenih medijih ter kot enega svojih dosežkov omenil dogovor o prekinitvi ognja v Gazi.

KIJEV - Britanski premier Keir Starmer je nenapovedano obiskal Ukrajino, kjer je podpisal 100-letni dogovor o partnerstvu med Združenim kraljestvom in Ukrajino, ki bo med drugim okrepil sodelovanje med državama na področju obrambe. Ukrajinsko prestolnico je sicer poleg Starmerja obiskal tudi italijanski obrambni minister Guido Crosetto. V mestu so se ob njunima obiskoma oglasile sirene in odjeknile eksplozije.

PARIZ - Francoski premier Francois Bayrou, ki je položaj prevzel decembra lani, je v parlamentu preživel glasovanje o nezaupnici, ki jo je vložila leva stranka Nepokorna Francija (LFI). Predloga namreč niso podprli socialisti (PS), ki sicer tvorijo politično zavezništvo z LFI, niti skrajna desnica. Njegova vlada kljub temu ostaja na tankem ledu.

LOS ANGELES - Znameniti ameriški režiser David Lynch je umrl v 79. letu starosti, je sporočila njegova družina. Vsestranski ustvarjalec, specializiran za nadrealistične misteriozne filme v slogu filma noir, je ustvaril vrsto vplivnih in kritiško priznanih umetniških del. Med širšim občinstvom se je najbolj proslavil s televizijsko serijo Twin Peaks. Lynch je lani razkril, da so mu po skoraj 70 letih kajenja diagnosticirali emfizem pljuč, kronično bolezen, ki vse bolj otežuje dihanje.

CAPE CANAVERAL - Vesoljsko podjetje Blue Origin, ki ga je ustanovil ameriški milijarder Jeff Bezos, je z vesoljskega izstrelišča Cape Canaveral na Floridi uspešno izstrelilo raketni sistem New Glenn. Druga stopnja rakete se je kasneje utirila v orbito, načrtovani pristanek prvega dela rakete v Atlantiku pa je spodletel. Misija velja za ključno pri prizadevanjih podjetja Blue Origin, da bi konkuriralo najbogatejšemu človeku na svetu Elonu Musku, čigar podjetje SpaceX ima trenutno v ZDA primat na področju komercialnih vesoljskih poletov.

SOFIJA - Bolgarski parlament je potrdil novo vlado pod vodstvom konservativne stranke Gerb nekdanjega bolgarskega premierja Bojka Borisova. Za vlado, v kateri bodo tri stranke, je glasovalo 125 poslancev, 114 jih je bilo proti. Stranki Gerb je uspelo ta teden doseči koalicijski dogovor, potem ko se je Borisov odrekel položaju premierja. Namesto njega bo sedaj vlado vodil nekdanji predsednik parlamenta Rosen Željazkov.

BUKAREŠTA - Nove predsedniške volitve v Romuniji bodo potekale 4. maja, morebitni drugi krog pa bodo izvedli 14 dni pozneje, je sporočila romunska vlada. Do novih volitev prihaja potem, ko je ustavno sodišče razveljavilo izid novembrskega prvega kroga predsedniških volitev, v katerem je presenetljivo zmagal skrajno desni kandidat Calin Georgescu.

WASHINGTON - Marco Rubio je v sredo na senatnem zaslišanju za potrditev na položaj prihodnjega državnega sekretarja ZDA potrdil pomen zveze Nato, vendar izrazil strinjanje s prepričanjem prihodnjega predsednika Donalda Trumpa, da bi morale zaveznice nameniti več denarja za skupno obrambo. Glede Ukrajine je Rubio zagovarjal pogajanja za konec vojne. Zaslišanje je prestala tudi kandidatka za pravosodno ministrico Pam Bondi, ki je zagotovila, da ministrstva ne bo uporabljala za pregon ljudi na podlagi njihove politične usmeritve. Kandidat za položaj finančnega ministra v novi ameriški vladi Scott Bessent pa je zagovarjal načrt Trumpa za povišanje carin, obenem pa je potrdil pomen neodvisnosti centralne banke Federal Reserve.

PODGORICA - Pristop k EU mora biti nacionalni projekt, v katerega so vključeni vsi, je med obiskom v Črni gori poudarila evropska komisarka za širitev Marta Kos. Zagotovila je, da bo Črno goro podpirala na vsakem koraku njene poti v unijo. Ob tem je ocenila, da bi lahko ta pristopna pogajanja zaključila v času njenega mandata.

LAS PALMAS - V nesreči čolna, ki se prevrnil na poti iz Mavretanije na Kanarske otoke, je umrlo najmanj 50 migrantov, je sporočila španska humanitarna organizacija Caminando Fronteras. Po besedah njene tiskovne predstavnice so maroške oblasti v sredo rešile 36 preživelih.

BEOGRAD - Voznik avtomobila je zapeljal med protestnike med njihovim poklanjanjem v spomin na žrtve novembrske novosadske tragedije ter zbil dekle in jo pri tem huje poškodoval. Policija je voznika avtomobila že izsledila, študenti pa so v odziv na incident blokirali promet.

ZAGREB - Policija, reševalci, gasilci in pripadniki civilne zaščite so ob Savi na območju Zagreba neuspešno iskali pogrešanega otroka, ki ga je njegova mati po lastnih navedbah v sredo popoldne odnesla v reko. Mater so rešili, iskanje otroka pa so zvečer prekinili zaradi slabih vremenskih razmer.