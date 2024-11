Vlada pripravila predlog novele zakona o nalogah in pooblastilih policije

Ljubljana, 14. novembra - Vlada je danes določila besedilo predloga novele zakona o nalogah in pooblastilih policije in ga predložila DZ v obravnavo po skrajšanem postopku, so sporočili po seji vlade. Predlog novele zagotavlja učinkovitejše delovanje policije, lažje delo sodišč in večjo zaščito žrtvam nasilja, so zapisali.