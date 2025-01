Finance o podjetjih in ideologiji (16. 1.)

Ljubljana, 16. januarja - Simona Toplak v komentarju Sramotenje trga, dobička in kapitalizma: iz Davosa direkt v Mar-a-Lago piše o podjetjih in ideologiji. Avtor meni, da je nevarno, ko cilj podjetja ni dobiček, ampak poslanstvo oz. ko odgovornost podjetja ni odgovornost do lastnikov, ampak se spremeni v odgovornost do družbe in politike.