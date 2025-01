Tuje tiskovne agencije o Sloveniji (16. 1.)

Ljubljana, 16. januarja - Tuje tiskovne agencije so med drugim poročale o obisku finančnega ministra Klemna Boštjančiča v Savdski Arabiji, o evropski komisarki za širitev iz Slovenije Marti Kos, ki je Črni gori zagotovila podporo na poti v EU. Poročale so tudi, da so perujske oblasti Sloveniji izročile Luko Furlana, ki ga je slovenska policija iskala od leta 2002.