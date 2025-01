Varnostni svet ZN potrdil resolucijo o hutijevskih napadih na ladje v Rdečem morju

New York, 16. januarja - Varnostni svet ZN je v sredo z 12 glasovi za in tremi vzdržanimi potrdil resolucijo, ki zahteva, da jemenski hutijevci prenehajo napade na ladje v Rdečem morju in poziva k rednemu poročanju o teh napadih. Slovenski veleposlanik Samuel Žbogar je ob tej priložnosti ponovno obsodil napade in zahteval, da se nemudoma prenehajo.