Varnostni svet ZN soglasno podaljšal sankcije proti jemenskim hutijevcem

New York, 13. novembra - Varnostni svet ZN je danes soglasno podaljšal veljavnost sankcij proti jemenskim hutijevcem do 15. novembra 2025. Gre za prepoved potovanj in finančne sankcije proti nekaterim visokim predstavnikom hutijevcev. Ločenega embarga na orožje za Jemen, ki velja od leta 2015, ni treba podaljševati in bo trajal do ukinitve.