Pregled - šport, 15. 1. (sreda)

LJUBLJANA - Prireditelji kolesarske dirke po Franciji so po pisanju MMC RTV Slovenija pripravljeni prisluhniti slovenski strani za organizacijo velikega starta največje kolesarske preizkušnje na svetu leta 2028 ali 2029. To je za MMC potrdil Tomaž Ambrožič, ustanovitelj in direktor športno-marketinške agencije Sport Media Focus. Ta je nadalje za MMC potrdil, da je kranjski župan Matjaž Rakovec kot partner prireditve L'Etape v Sloveniji že predstavil pobudo ministru za gospodarstvo, turizem in šport Matjažu Hanu.

MELBOURNE - Srb Novak Đoković še naprej postavlja rekorde v teniškem svetu. V Melbournu je odigral svoj 430. posamični dvoboj na turnirjih za grand slam in s tem prehitel Švicarja Rogerja Federerja. Njegovih dvobojev na največjih turnirjih še ne bo konec, saj se je po zmagi s 3:1 proti portugalskem kvalifikantu Jaimeju Farii uvrstil v tretji krog. Njegov naslednji tekmec bo Čeh Tomaš Machač, če pa premaga še njega, ga v osmini finala najbrž čaka Španec Carlos Alcaraz, ki je po samo 81 minutah nadigral Japonca Yoshihita Nishioko s 6:0, 6:1 in 6:4. Od turnirja se zgodaj poslavlja šesti nosilec, trikratni finalist največjih turnirjev, Norvežan Casper Ruud. V ženski konkurenci je tekmovanje končala Kitajka Zheng Qinwen.

RUHPOLDING - Norvežan Vebjoern Soerum je zmagovalec 20-kilometrske posamične biatlonske tekma za svetovni pokal v Ruhpoldingu na Bavarskem. V slovenskem taboru je bil najboljši Miha Dovžan, ki si je pristreljal minuto pribitka, na koncu pa po nekoliko slabšem zadnjem krogu osvojil 25. mesto. Z enakim strelskim izkupičkom je tri mesta za njim zaostal Jakov Fak.

LJUBLJANA - Slovenska smučarska skakalka Nika Vodan je zaradi poškodbe kolena že končala sezono, je po torkovi tekmi državnega prvenstva v Planici razkril selektor ženske reprezentance Jurij Tepeš. To je danes potrdila še tekmovalka.

ZAGREB - Na svetovnem prvenstvu v rokometu, ki poteka na Hrvaškem, Danskem in Norveškem, so danes prve tekme igrali v skupinah A, D, E in H. Sogostitelji Hrvati so v uvodni tekmi v Zagrebu premagali Bahrajn s 36:22, visoke zmage pa so dosegli tudi Egipt, Nizozemska in Portugalska.

RIJAD - Dirkači na vzdržljivostnem reliju Dakar so danes opravili deseto etapo. Med motociklisti je slavil Južnoafričan Michael Docherty (KTM), slovenski dirkač Toni Mulec je bil deseti. Med avtomobilisti pa je prvo etapno zmago za ekipo Ford v zadnjih desetih letih privozil Španec Nani Roma. Južnoafričan Henk Lategan (Toyota) je spet prevzel skupno vodstvo. Med motociklisti je v seštevku še vedno trdno v vodstvu Avstralec Daniel Sanders (KTM), ki je bil sicer danes 11., takoj za Mulcem, ki je skupno 14.

DALLAS - Ekipa Dallas Mavericks, za katero po poškodbi slovenski zvezdnik Luka Dončić še ne igra, je v severnoameriški košarkarski ligi NBA doma visoko, z 99:118, izgubila proti Denver Nuggets. Za to moštvo prav tako po poškodbi ne igra slovenski reprezentant Vlatko Čančar. Slednji je tako kot Dončić sicer že začel trenirati.

NEW YORK - Hokejisti Washingtona in Winnipega nadaljujejo predstave, ki jih držijo na vrhu severnoameriške lige NHL. Capitals so tokrat doma s 3:0 ugnali Anaheim in že na osmi tekmi osvojili vsaj točko, Winnipega pa je prav tako doma s 6:1 ugnal Vancouver, njegov napadalec Kyle Connor je v razmaku šestih minut in 38 sekund dosegel tri gole.