Pregled - svet, 15. 1. (sreda)

DOHA/GAZA - Pogajalci v Katarju, ki so posredovali v pogajanjih med Izraelom in palestinskim gibanjem Hamas, so dosegli dogovor o prekinitvi ognja v Gazi ter izmenjavi izraelskih talcev in palestinskih zapornikov. Katarski premier Mohamed bin Abdulrahman al Tani, ki je v pogajanjih odigral ključno vlogo, je začetek prekinitve ognja napovedal za nedeljo. Pred uveljavitvijo mora sporazum sicer potrditi še izraelski varnostni kabinet, ki naj bi o tem glasoval v četrtek. Iz urada izraelskega premierja Benjamina Netanjahuja so drevi sporočili, da nekaj točk sporazuma "ostaja nerazrešenih", vendar upajo, da se bodo dogovorili še nocoj.

WASHINGTON/BRUSELJ/BERLIN/RIM/KAIRO - Predsednik ZDA Joe Biden je pozdravil nocojšnji dogovor o prekinitvi ognja v Gazi in izpustitvi izraelskih talcev, ki ga je še pred njim potrdil novoizvoljeni predsednik Donald Trump in si pripisal del zaslug. Dogovor so pozdravili tudi v Bruslju in več evropskih prestolnicah. V Egiptu pa medtem že potekajo usklajevanja za odprtje maja lani zaprtega mejnega prehoda Rafa, po katerem bo stekla dobava mednarodne pomoči v Gazo.

OSLO - Mednarodna skupnost bi morala tudi po prekinitvi ognja na območju Gaze ohraniti pritisk na Izrael, da bi ta privolil v ustanovitev palestinske države, je na konferenci o rešitvi dveh držav v Oslu dejal palestinski premier Mohamed Mustafa. Gostitelj srečanja, norveški zunanji minister Espen Barth Eide, pa je poudaril, da je prekinitev ognja predpogoj za mir, vendar to še ni mir.

NEW YORK - Človeštvo je odprlo Pandorino skrinjico težav, med katerimi so v ospredju uničujoči konflikti, naraščajoča neenakost, podnebna kriza in tehnologija, ki je ušla izpod nadzora in bi lahko ogrozila naš obstoj, je med predstavitvijo prednostnih nalog za letošnje leto v Generalni skupščini Združenih narodov dejal generalni sekretar ZN Antonio Guterres.

VARŠAVA - Poljsko predsedstvo Sveta EU bo pospešilo približevanje Ukrajine uniji, je ob obisku ukrajinskega predsednika Volodimirja Zelenskega povedal poljski premier Donald Tusk. Zelenski je poudaril, da morata biti Kijev in Bruselj pri odpiranju pogajalskih poglavij učinkovita. Tusk je ob tem obtožil Rusijo, da je načrtovala teroristična dejanja proti letalskim prevoznikom po vsem svetu ter pripravljala druge sabotaže in diverzije.

KIJEV/MOSKVA - Ruske sile so z več kot 40 raketami napadle energetsko infrastrukturo v Ukrajini, je sporočil predsednik Volodimir Zelenski. Navedb o žrtvah ni bilo, zaradi napada pa so pristojni preventivno ustavili dobavo elektrike v sedmih regijah. Napad, med katerim so se oglasile sirene po celotni državi, je sledil torkovim obsežnim ukrajinskim napadom na ruskem ozemlju. Rusija in Ukrajina sta ob tem danes medsebojno izmenjali po 25 vojnih ujetnikov.

SEUL - Južnokorejske oblasti so po večurnih napetostih in po neuspelem poskusu v začetku meseca vendarle uspele pridržati predsednika Yoon Suk-yeola, ki ga želijo zaslišati po razglasitvi vojnega stanja decembra lani. Suspendirani predsednik, o razrešitvi katerega trenutno odloča ustavno sodišče, je sporočil, da je pristal na zaslišanje, da bi preprečil prelivanje krvi.

WASHINGTON - Odhajajoči ameriški predsednik Joe Biden se je v pismu zahvalil Američanom za njihovo ljubezen in podporo v letih, ko je predsedoval ZDA. Biden, ki bo predsedniški položaj kmalu predal zmagovalcu novembrskih volitev, republikancu Donaldu Trumpu, bo sicer drevi po lokalnem oziroma v noči na četrtek po srednjeevropskem času v poslovilnem nagovoru iz Ovalne pisarne nagovoril Američane.

LOS ANGELES - Število smrtnih žrtev požarov v Los Angelesu je v torek naraslo na 25. Gasilci še naprej opozarjajo, da nevarnosti ni konec, saj bi močni vetrovi, ki širijo plamene, lahko popustili šele v četrtek. Policija je na prizadetih območjih aretirala več kot deset ljudi, trije med njimi so osumljeni požiga. Gasilci v južni Kaliforniji ob tem opozarjajo, da nevarnosti še ni konec.

WASHINGTON/HAVANA - Odhajajoči ameriški predsednik Joe Biden je Kubo umaknil s seznama držav podpornic terorizma, je v torek sporočila Bela hiša. Odločitev lahko že naslednji teden prekliče njegov naslednik Donald Trump, ki je tik pred iztekom mandata leta 2021 karibsko državo uvrstil na ta seznam. V skladu z dogovorom je Kuba na prostost začela izpuščati prve izmed 553 zapornikov.

JOHANNESBURG - Iz opuščenega rudnika zlata v Južni Afriki so po najnovejših podatkih potegnili trupla 78 ljudi, ki so tam nezakonito rudarili. Število smrtnih žrtev utegne še narasti, saj je domnevno pod zemljo več sto ljudi. Iz rudnika so od ponedeljka rešili 216 ljudi, ki so jih prijeli zaradi nezakonitega rudarjenja. Vseh 84 danes rešenih rudarjev so aretirali, je še sporočila policija.

WASHINGTON/PEKING - Odhajajoči ameriški predsednik Joe Biden je v torek dokončno potrdil prepoved prodaje avtomobilov, ki za povezljivost uporabljajo kitajsko ali rusko tehnologijo, z letom 2027. Bela hiša vztraja, da so ti ukrepi pomembni za zaščito ZDA pred nacionalnimi varnostnimi tveganji, v Pekingu pa menijo, da gre za argumente brez realne podlage.

PARIZ/WASHINGTON/MOSKVA/TEHERAN - Nove sankcije ZDA proti ruskemu in iranskemu energetskemu sektorju, ki jih je napovedala odhajajoča administracija predsednika Joeja Bidna, bi lahko vplivale na okrnjeno dobavo nafte iz Rusije in Irana, ocenjuje Mednarodna agencija za energijo (IEA). To pa bi lahko posledično vodilo tudi v poslabšanje ponudbe nafte na svetovnem trgu.

BRUSELJ - Evropska komisija je predstavila akcijski načrt za zaščito zdravstva pred kibernetskimi napadi. S tem želi okrepiti kibernetsko varnost zdravstvenih ustanov in njihove zmogljivosti za odkrivanje groženj in odzivanje nanje, da bi ustvarili varnejše in zanesljivejše okolje za paciente in zdravstvene delavce, je sporočila Evropska komisija.

KÖLN - Predsednica Evropske komisije Ursula von der Leyen je prejemnica mednarodne nagrade Karla Velikega za zasluge za Evropo, je sporočil upravni odbor nagrade. Nemško političarko je ob tem označil za "močan glas Evrope v svetu", ki da brani evropske interese v času velikih izzivov. Letos bo nagrada Karla Velikega prvič tudi finančna, in sicer v višini enega milijona evrov. Nagrado bo prejela maja.

PRIŠTINA - Kosovske oblasti so davi zaprle več vzporednih srbskih institucij v desetih različnih občinah, med njimi tudi v prestolnici, je sporočil kosovski notranji minister Xhelal Svecla. Beograd je akcijo Prištine obsodil kot poskus spodkopavanja pravic in identitete Srbov na Kosovu ter opozoril, da gre za nevarno zaostrovanje razmer. Na poteze Prištine se je kritično odzvala tudi Evropska unija.