Skupni občinski upravi Dolenjske in Bele krajine so se pridružili Šentjernej, Šmarješke Toplice in Kostanjevica na Krki

Novo mesto, 15. januarja - Predstavniki 12 občin članic skupne občinske uprave občin Dolenjske in Bele krajine so danes v Novem mestu podpisali sporazum, s katerim so se skupni upravi pridružile občine Šentjernej, Šmarješke Toplice in Kostanjevica na Krki. Te računajo, da bodo na ta način pocenile stroške delovanja občinskih uprav, hkrati pa krepile regijsko sodelovanje.