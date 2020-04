Novomeški svetniki potrdili pristop občin Mirna in Mokronog-Trebelno k skupni občinski upravi

Novo mesto, 24. aprila - Svetniki Mestne občine Novo mesto so na četrtkovi dopisni seji po skrajšanem postopku potrdili pristop občin Mirna in Mokronog-Trebelno k skupni občinski upravi več dolenjskih občin. Omenjena skupna občinska uprava sicer deluje od 1. januarja in sta jo pred tem ob novomeški sestavljali še občini Trebnje in Straža.