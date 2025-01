IEA: Ameriške sankcije proti ruskemu in iranskemu energetskemu sektorju bi lahko okrnile ponudbo nafte na trgu

Pariz/Washington/Moskva/Teheran, 15. januarja - Nove sankcije ZDA proti ruskemu in iranskemu energetskemu sektorju, ki jih je napovedala odhajajoča administracija predsednika Joeja Bidna, bi lahko vplivale na okrnjeno dobavo nafte iz Rusije in Irana, ocenjuje Mednarodna agencija za energijo (IEA). To pa bi lahko posledično vodilo tudi v poslabšanje ponudbe nafte na svetovnem trgu, dodaja.