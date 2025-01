ZDA z obsežnimi sankcijami proti ruskemu energetskemu sektorju, tudi srbski družbi NIS

Washington/Beograd, 10. januarja - ZDA so tik pred odhodom predsednika Joeja Bidna s položaja danes napovedale obsežne sankcije proti ruskemu energetskemu sektorju. Kaznovalni ukrepi so med drugim usmerjeni proti dvema velikima naftnima podjetjema Gazprom Neft in Surgutneftegas. Med sankcioniranimi je tudi srbska družba Naftna industrija Srbije, ki je v večinski lasti Gazproma.